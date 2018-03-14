Молодая мамочка попалась на уловку мошенника

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району обратилась 27-летняя жительница Нерюнгри, которая сообщила, что неизвестное лицо завладело принадлежащими ей денежными средствами.

Женщина пояснила, что разместила на интернет-сайте объявление о продаже детского комбинезона. На мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что хочет купить предложенный товар, однако добавил, что находится в другом городе и может оплатить покупку только путем перевода денег на банковский счёт. Она продиктовала злоумышленнику реквизиты своей сберкарты. Практически сразу после их разговора на телефон заявительницы стали приходить смс-сообщения о том, что с карты сняли денежные средства. В итоге оказалось, что с карты потерпевшей были похищены 6020 рублей. Все попытки дозвониться до так называемого «покупателя» успехом не увенчались. И женщина поняла, что стала жертвой мошенника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», проводится проверка.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции в очередной раз призывают к бдительности! Если Вы решили продать товар через интернет-сайт, запомните основные признаки мошенничества со стороны «покупателя» при продажах в сети «Интернет»:

Покупатель не особо интересуется товаром, быстро демонстрирует свое желание сделать покупку и переходит к разговору о способе оплаты.

2. Покупатель просит вас назвать полные реквизиты карты, а также различные коды, которые придут к вам на мобильный телефон, якобы необходимые ему для совершения платежа.

Чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае не сообщайте никому свои персональные данные, в том числе реквизиты, пин-код банковской карты!