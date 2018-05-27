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Общество
27 мая 2018, 8:08
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Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира

Знаете ли вы, что первый якутский алмаз был продан в Швейцарии в 1902 за 250 тысяч рублей (для сравнения: корова в то время стоила 6 рублей)? А нашли его в на реке Вилюй, и продал этот камень купец второй гильдии Трофим Васильевич ПАВЛОВ (1845-1926?), проживавший в Меитском наслеге Хочинского улуса (это нынешний Вилючанский наслег Сунтарского улуса). Он построил церковь, прорубил дорогу до Мухтуи на Лене, по которой возил товары в Золотую Тайгу, обучал своих детей и других родных в Иркутске. А его сын Петр Трофимович ПАВЛОВ, (1877?-1930) руководивший повстанческим отрядом, был единственным противником красных, который заключил мирный договор со знаменитым Иваном СТРОДОМ и не допустил кровопролития в гражданской войне на сунтарской земле, но затем был зверски убит большевиками. Внук Тэрэппиин АТЫЫҺЫТ, сын именовавшегося до конца прошлого века белобандитом Петра ПАВЛОВА — Андрей Петрович Павлов (1900-1932) учился в Вилюйском 4-классном и Якутском реальном училищах, затем в Иркутском госуниверситете, был красным командиром. работал председателем Госплана и наркомом финансов ЯАССР, избирался членом ЯЦИК и обкома ВКП (б), трагически погиб при переправе через реку Колыму. Его именем была названа Сунтарская средняя школа, которую я окончил.
Обо всем этом можно было узнать вчера на презентации книги «По следам Трофима Васильевича Павлова (Попова) — Трофим Атыыһыт суолунан». Автор книги — молодая исследовательница, завкафедрой социально-гуманитарных дисциплин Колледжа инфрастуруктурных технологий СВФУ Анна МОЯКУНОВА.

Редактором книги выступила моя подруга Светланна ТАЙККО. Книга является серьезным исследованием жизни одной семьи, ставшей ярким отображением переломных событий в истории страны, которые круто изменили вековой уклад якутской глубинки и поставили членов семьи по разные стороны баррикады, а затем привели к большой трагедии.


Этот сборник архивных документов, статей и воспоминаний высоко оценили ученые. писатели, специалисты архивного дела. Очень хорошо и интересно выступили мои друзья — писатель, драматург и исследователь Василий Васильев — ХАРЫСХАЛ и член Конституционного суда РС(Я) Игорь НИКОЛАЕВ, земляк и старший товарищ, подполковник КГБ-ФСБ в отставке и исследователь Калистрат КИРИЛЛИН.


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Источник: Владислав КОРОТОВ. Фото автора.
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