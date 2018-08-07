Молодая художница превратила стены подъезда в пейзажи Якутии

Подъезд дома по адресу Винокурова расписали в виде художественного произведения.

Каждый житель создает уют и комфорт в своем доме, но почему-то сложился стереотип, что создание уюта и комфорта ограничивается только квартирой, а подъезду не уделяется особое внимание. Этот стереотип решили развенчать жители дома по адресу Винокурова.

Приняв коллективное решение, жители решили воплотить в своем подъезде дизайнерский проект молодой художницы из общественного движения #100друзейСайсар. На сегодняшний день завершаются работы по росписи подъездов. Идея художника заключалась показать красоты времен года нашей необъятной республики. Подъезд преобразился и сейчас, благодаря, художественным талантам жители могут любоваться прекрасными осенними и зимними пейзажами, в подъезде всегда будут благоухать весенние первоцветы и капель, а летняя зелень будет цвести на протяжении всего года.

Управа Сайсарского округа выражает благодарность жителям дома Винокурова и общественному движению #100друзейСайсар. Надеемся, что данный проект будет радовать жителей дома долгое время и вдохновит других жителей домов сплотиться, украсить свой дом.