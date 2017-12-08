Мое сердце в соцсетях

Сегодня Минздрав России начинает широкую кампанию в социальных сетях, которая призвана популяризировать идею донорства органов для трансплантации. Сейчас своей очереди на пересадку ожидают свыше пяти тысяч россиян. Законодательная база позволяет проводить такие операции, однако настороженное отношение общества к посмертному донорству органов тормозит развитие трансплантологии. В 2016 году отечественные специалисты провели 1 704 пересадки органов, что на 14,8% больше, чем годом ранее. Это стало возможно благодаря поправкам, внесенным в ст.47 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Но еще большего прорыва в трансплантологии врачи ждут после принятия закона о донорстве органов и тканей, пишут «Известия».

— Пять лет мы готовили этот чрезвычайно важный для нашей страны документ, — прокомментировала изданию Вероника Скворцова. — Мы очень активно работали и с трансплантологами, и с реаниматологами, потому что это две стороны одной медали, и со специалистами по этике и правоведами. Законопроект прошел широкое общественное обсуждение. Это пионерский закон, который позволяет впервые перевести нашу систему донорства на принципиально новые системные рельсы: не дать возможности ни трансплантологам, ни реаниматологам, которые должны спасать человека до последнего, самим заниматься этим вопросом. Создается отдельный координирующий механизм, не зависимый ни от тех, ни от других, с прозрачной базой людей, нуждающихся в трансплантации органов, и волеизъявлений на донорство.

Однако помимо законодательной базы для развития трансплантологии необходимо изменение отношения к посмертному донорству органов. В Минздраве считают, что запуск в интернете социальных роликов на эту тему может повлиять на общественное мнение.

— Наш коммуникационный проект направлен на информирование граждан о донорстве органов в целях трансплантации, — рассказали в Минздраве РФ. — Созданный видеоролик можно увидеть в сети интернет, а в перспективе — и на телевизионных каналах. Наша задача — развенчать мифы, связанные с темой донорства органов, рассказать о современных технологиях трансплантологии, социальных аспектах донорства органов, мировом и российском опыте в этой области медицины.

Будет ли принят новый закон о трансплантологии в этом году, в ведомстве сказать не могут. Но уверены, что его принятие увеличит количество трансплантаций органов, в том числе — детям.

— Законом создается система, при которой каждый сможет выразить свое согласие или несогласие с посмертным забором органов, — регистр волеизъявлений,- пояснила Вероника Скворцова. — Иными словами, мы уходим от споров относительно модели согласия — каждый будет решать сам. Это очень важно, чтобы люди не думали, что будут манипуляции с подобными решениями. Мы очень надеемся, что в эту сессию он будет внесен и, может быть, рассмотрен в первом чтении.

По словам директора Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главного трансплантолога Минздрава РФ Сергея Готье, враг трансплантологии — мифы и суеверия.

— Сегодня гражданам России доступно высокотехнологичное лечение совершенно бесплатно, но, к сожалению, не всё находится в руках врачей, — отметил доктор. — Жизнь другого человека может зависеть от каждого из нас. Мы стремимся формировать правильное понимание у людей темы донорства и трансплантации органов. Мифы и суеверия по отношению к этой сфере медицины существенно препятствуют ее развитию. Нельзя забывать, что за сухими цифрами листа ожидания — человеческие жизни.

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