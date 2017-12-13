Мое село. Объявлен видео-конкурс

Объявлен Республиканский общественный видео-конкурс «Мое село — 2017».

Это новый конкурс, организатором которого является портал WWW.ZOOMA.TOP. Многие якутяне помнят этот портал по проведению общественной премии «Народное признание» в области образования, медицины, культуры и искусства.

И вот — новый конкурс. Он проводится при поддержке Общественной палаты РС(Я), НВК «Саха», Общественной организации по развитию гражданских инициатив жителей в МО РС(Я) «Проект «Наслег», Регионального отделения Всероссийского общественного движения РС(Я) «Матери России».

Цель конкурса — популяризация сельского образа жизни, и формирования у подрастающего поколения и молодежи позитивных установок к сохранению и развитию традиционных ценностейи духовной культуры народов, проживающих в республике, а также изучение и распространение истории сельских населенных пунктов, их роли в развитии Якутии.

Участники конкурса — жители сел, представившие свои видеоролики о родном селе, его история, знаменитых людях, сегодняшнем дне села и его людях.

— За каждого участника можно проголосовать один раз с одного устройства, можно голосовать за несколько участников, — рассказывает его организатор Семен ПОСЕЛЬСКИЙ, — По положению конкурса в каждой районной зоне определяется финалист интерактивного голосования по максимальному количеству голосов. Победителей конкурса определяет компетентное жюри из числа лидеров голосования районных зон. Интерактивное голосование для определения финалистов начнется с 15 по 20 декабря. Победители будут определены 22 декабря.

Каждый видеоролик будет показан в утреннем эфире НВК «Саха», в программе «Новый день», так что у нас есть возможность посмотреть все работы и поболеть за понравившуюся.

С Положением конкурса можно ознакомиться на портале конкурсов Якутии — WWW.ZOOMA.TOP

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА