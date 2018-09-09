Модельер Петр Яковлев в шоке от выборов в Якутии

Петр Яковлев пишет:
«Мамммамиа #грандамердана😱😱😱🤭🤖 скоко бумажек🙀!!! По идее я на выборы вообще не хожу. Какая разница, когда уже выбрали кто выиграет?! И не считаю что именно мой голос 🗳 на чью то судьбу влияет, говорят конечно что если не пойдёшь на выборы, то твой голос автоматом поставят за того кого хотят, или купили или ещё что то, ну и разница?! Кто то все равно не пойдёт🖖🏻. В первый и последний раз я ходил когда мне исполнилось 18 лет, ещё в Покровск поехал, с маман сходил, помню она меня прям заставила идти😬! ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ мол🤡🚩! Никому я ничего не должен🤗🤭👻🙆🏻♂️. И вообще я Аполитичный человек! И в другом мире кручусь и живу! #арриведерчи #👋🏻 #ахаха #большенепойду«
Мамммамиа #грандамердана😱😱😱🤭🤖 скоко бумажек🙀!!! По идее я на выборы вообще не хожу. Какая разница, когда уже выбрали кто…
Опубликовано Petr Iakovlev Воскресенье, 9 сентября 2018 г.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.