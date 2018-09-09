Модельер Петр Яковлев в шоке от выборов в Якутии

Петр Яковлев пишет:

«Мамммамиа #грандамердана 😱 😱 😱 🤭 🤖 скоко бумажек 🙀!!! По идее я на выборы вообще не хожу. Какая разница, когда уже выбрали кто выиграет?! И не считаю что именно мой голос 🗳 на чью то судьбу влияет, говорят конечно что если не пойдёшь на выборы, то твой голос автоматом поставят за того кого хотят, или купили или ещё что то, ну и разница?! Кто то все равно не пойдёт 🖖🏻. В первый и последний раз я ходил когда мне исполнилось 18 лет, ещё в Покровск поехал, с маман сходил, помню она меня прям заставила идти 😬! ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ мол 🤡 🚩! Никому я ничего не должен 🤗 🤭 👻 🙆🏻‍♂️. И вообще я Аполитичный человек! И в другом мире кручусь и живу! #арриведерчи # 👋🏻 #ахаха #большенепойду«