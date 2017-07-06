«Мобильный банк» привел к недоразумению

МВД по Республике Саха (Якутия) в очередной раз рекомендует гражданам отключать приложение «Мобильный банк», привязанных к номерам сотовых телефонов, которыми вы уже не пользуетесь.

С неприятной ситуацией столкнулись две жительницы республики.

Оказалось, что сельская жительница продолжительное время не пользовалась одним из своих номеров операторов сотовой связи, и при этом, забыла отключить приложение «Мобильный банк», который был привязан к нему.

В это время злополучный номер уже принадлежал девушке-сироте, которая в свою очередь, привязала свою банковскую карту к приобретенному номеру телефона. Время от времени получала какие-либо полагающиеся для ее социального статуса выплаты и все это время не подозревала, что к ее номеру привязаны две банковские карты – своя и чужая.

В один из дней, девушка перевела долг подруге, посредством приложения «Мобильный банк». Оказалось, что 5000 рублей были переведены с банковской карты сельской жительницы, которая, обнаружив проведенную стороннюю операцию, сразу обратилась в полицию, заподозрив мобильных мошенников.

К счастью, сотрудники уголовного розыска разобрались в данной щекотливой ситуации, и, еще раз напоминают гражданам о внимательности к своим банковским счетам.