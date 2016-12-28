Мобильные телефоны помогут навести порядок на стройках

Пользователям мобильных телефонов стало доступно бесплатное приложение «Я – инспектор», позволяющее любому гражданину, заметившему нарушение охраны труда на строительной площадке, угрожающее жизни и здоровью работников, зафиксировать его на свой телефон и сообщить об этом в Роструд. Приложение размещено на площадках наиболее популярных магазинов приложений для смартфонов (« Google Play» и «App Store»).

«На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция к сокращению числа погибших на производствах. Вместе с тем, в определенных отраслях число погибших остается на высоком уровне. Одной из таких наиболее опасных для жизни и здоровья работников сфер деятельности является строительство, — сообщил заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков. – Новое мобильное приложение Роструда направлено на то, чтобы навести порядок на строительных площадках».

Данное приложение интегрировано с уже успешно функционирующим на портале «Онлайнинспекция.рф» сервисом «Сообщить о проблеме». То есть, обращение гражданина и фото, в том числе информационного щита застройщика, будут направляться на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе. При наличии соответствующих оснований будет инициироваться проверка изложенных в обращении фактов, приниматься меры по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных в них лиц к ответственности.

В ходе разработки приложения Рострудом были проанализированы наиболее травмоопасные нарушения и выбраны те, которые может заметить гражданин, не являющийся работником и не находящийся непосредственно на стройке. «На первом этапе работы приложения планируется провести кампанию по выявлению и устранению таких нарушений как отсутствие у работников касок при проведении строительных работ, работа на высоте без защитных ограждений и страховки, а также отсутствие ограждений строительных площадок», — рассказал заместитель руководителя Роструда.