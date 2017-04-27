Многотысячный коллектив «Якутскэнерго» искренне поздравляет якутян с Днем Республики!

27 апреля – особая дата в нашей истории. В этот день 95 лет назад была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая республика, а спустя 70 лет вступила в силу новая Конституция Республики Саха (Якутия).

Мы по праву гордимся богатой историей нашего удивительного края, трудовыми подвигами сынов и дочерей Земли Олонхо, патриотов своей Родины. Развитие региона складывается из успехов всех его жителей. И чем больше мы с вами достигаем своим трудом, талантами, знаниями и устремлениями, тем ярче, интереснее и богаче становится наша жизнь, тем больше процветает наша республика.

Мы, энергетики, осознаем свою ответственность перед потребителями за надежность электроснабжения и развитие Якутии. Благодаря нелегкому и подчас самоотверженному труду людей нашей непростой профессии каждый выработанный и переданный киловатт электроэнергии становится светом, теплом и уютом в домах, обеспечивает слаженную эффективную работу сотен предприятий нашего сурового, но прекрасного северного края.

Энергетики желают всем жителям родной Якутии счастья, мира, добра и процветания!