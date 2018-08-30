Многофункциональное отраслевое решение в организациях сельского хозяйства

В Институте дополнительного профессионального образования Якутской ГСХА с 27 по 31 августа 2018г. проходят курсы повышения квалификации «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8.3». Курс повышения квалификации предназначен для бухгалтеров с малым опытом работы, экономистов, начинающим пользователям данного программного продукта.

Целью курса является подготовка слушателя к работе в программе 1С, познакомить с интерфейсом и функциональными возможностями «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8.3». В результате обучения каждый слушатель приобретет практические навыки работы с программой 1С для выполнения простых базовых операций с данными, справочниками, документами и отчетами.

«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» реализовано на платформе «1С:Предприятие 8» и представляет собой многофункциональное отраслевое решение для ведения бухгалтерского и налогового учетов в организациях сельского хозяйства с любой системой налогообложения, включая подготовку регламентированной и специализированной отчетности. При разработке программного продукта были учтены требования законодательства РФ, отраслевая специфика и многолетний опыт автоматизации сельскохозяйственных предприятий. Ведение специализированного и регламентированного учётов в организации, находящейся как на общей, так и специальной системе налогообложения (ЕСХН), осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минсельхоза РФ.

«1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бухгалтерской службой сельскохозяйственного предприятия, а именно:

Учет животных и птицы на выращивании и откорме в двойном количественном измерении (головы и масса);

Учет движения животных из группы в группу, перемещения с фермы на ферму, отражение получения приплода и привеса животных;

Отчетность по движению животных в разрезе веса, стоимости, количества голов;

Учёт затрат по содержанию и эксплуатации сельскохозяйственных машин и оборудования согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства РФ;

Учёт путевых листов автомобилей, тракторов, грузовых машин с автоматическим расчётом ГСМ по норме;

Регистрация выработки основных средств с начислением амортизации по нескольким параметрам;

Отражение в бухгалтерском учёте операций реализации в счёт зарплаты;

Учёт доходов и расходов по ЕСХН, отчётность по доходам и расходам для целей ЕСХН;

Использование решения позволяет:

Агрономам:

вести учёт затрат и выпуск продукции до посевной площади (поля);

вести учёт выполненных технологических операций (пахота, сев, внесение удобрений и пр.) до поля;

вести учёт продаж сельскохозяйственной продукции в физическом и зачётном весе;

распределять площади посева по культурам и подразделениям;

видеть структуру посевных площадей и распределять её по культурам в целом;

формировать географическую структуры посевных площадей;

формировать специализированные отчёты.

Зоотехникам:

вести расширенный учёт затрат по содержанию животных и птицы в разрезе половозростных групп животных;

вести учёт массы поголовья продуктивного и рабочего скота на забалансовых счетах;

формировать отчёты «Движение скота и птицы по ферме СП-51», «Отчёт о кормах»;

вести учёт реализованных животных в головах.

Бухгалтеру по учету кадров и заработной платы:

производить расчёт сдельной заработной платы;

автоматически распределять фонд оплаты труда между исполнителями по КТУ в случае выполнения ручных работ группой работников;

отражать в бухгалтерском учёте операции реализации в счёт зарплаты.

Бухгалтеру по учету аренды земли и имущества:

вести взаиморасчёты в разрезе договоров, срока начисления и продукции, за которую начисляется арендная плата.

Бухгалтеру по учету транспорта и сельхозтехники:

учитывать нефтепродукты в килограммах с применением коэффициента перерасчёта в литры;

регистрировать выработку основных средств по следующим параметрам: машино-дни, машино-смены, отработанно часов, перевезено тонн, пробег общий, пробег с грузом, тонно-километры и т. д.;

учитывать затраты на ремонт, движение топлива по каждой единице техники;

вести учёт путевых листов с автоматическим расчётом расхода ГСМ по норме.

Автоматическое закрытие счетов затрат:

возможность производить расчёт себестоимости продукции в бухгалтерском учёте, как помесячно, так и один раз в год;

расчёт себестоимости итерационным способом при многочисленных встречных выпусках.

Программный продукт может эффективно использоваться на предприятиях различных типов: как у непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства, так и на предприятиях, занимающихся не только производством, но и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Лектор данного курса — Егорова Дария Александровна, бухгалтер-практик со стажем работы в производстве 15 лет.

По завершении курса всем слушателям выдаются сертификаты.