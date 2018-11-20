Многодетные семьи получили право на субсидированные авиабилеты

В целях совершенствования механизма субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок Правительство РФ 14 ноября текущего года внесло изменения в правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта.

В частности, предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря), включение членов многодетных семей в категорию граждан, которые могут пользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам.

Максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах увеличена до 3 тыс. км, в других федеральных округах – до 1,5 тыс. км.

http://government.ru/docs/34722/

Фото открытые источники