Многодетная семья из-за пожара осталась без вещей

15 июля в Якутске сгорел деревянный многоквартирный дом. Семья Ксандры Логиновой, которая одна воспитывает пятерых детей, лишилась всех вещей.

Ксандра Логинова, многодетная мать:

— Когда начался пожар, мы еле успели выбежать на улицу, прихватив несколько документов. Все наши вещи сгорели в огне, но, главное, все живы, никто не пострадал. Нам в этом доме ранее предоставили жилье как малоимущим. Муж умер год назад, я одна воспитываю детей. Cтаршая дочь в деревне у бабушки. Прошу всех неравнодушных оказать посильную помощь.