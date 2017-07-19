Многодетная семья из-за пожара осталась без вещей

15 июля в Якутске сгорел деревянный многоквартирный дом. Семья Ксандры Логиновой, которая одна воспитывает пятерых детей, лишилась всех вещей.
Ксандра Логинова, многодетная мать:
— Когда начался пожар, мы еле успели выбежать на улицу, прихватив несколько документов. Все наши вещи сгорели в огне, но, главное, все живы, никто не пострадал. Нам в этом доме ранее предоставили жилье как малоимущим. Муж умер год назад, я одна воспитываю детей. Cтаршая дочь в деревне у бабушки. Прошу всех неравнодушных оказать посильную помощь.
- Артем, 1 год, рост 79, размер ноги 22.
- Максим, 2 года, рост 85, размер ноги 25.
- Игорь, 3 года, рост 100, размер ноги 26-27.
- Валя, 16 лет, рост 158, размер 42, размер ноги 37.
- Ксандра, 36 лет, рост 160, размер 42, размер ноги 37.
Сбербанк 639002769005445427
АЭБ 4098880110783313
Семья временно проживает по адресу: г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 28/10, кв. 5 (вещи можно привозить по этому адресу).
Контактный номер, мобильный банк: +79142619410 (Ксандра).comments powered by HyperComments