Многодетная семья из Олекминского района получила подарки от рэп-исполнителя L’One

В один из предновогодних дней жительница села Центральная Абага Олекминского района Мария Барахова забрала Сашу, Юру и Славика из детского сада раньше положенного времени.

Старших детей: Оксану, Аню, Игоря и Валеру предупредила, что у них будут гости. А кто обычно ходит в гости в канун Нового года? Это, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой!

Чуть позже, когда был раскрыт секрет о том, кто же прислал им подарки, семья была удивлена до потери дара речи – сюрприз им устроил известный рэп-исполнитель L’One – Леван Горозия.

Волшебная реальность

Малышня не поверила своим глазам – сказочные персонажи сошли со страниц волшебных книг и пришли прямиком к ним домой. Дед Мороз – высокий, большой, в красном одеянии, серых валенках, с белой бородой и волшебным посохом, а внучка Снегурочка – в сверкающем голубом наряде.

Детям и самой маме Марии Владимировне Бараховой было трудно поверить в происходящее, ведь к ним раньше никогда не наведывались такие гости. Несмотря на то, что дети были ошеломлены таким неожиданным поворотом событий, они без единой запинки рассказали стихи. Как полагается, Дедушка Мороз пришел не с пустыми руками, а с подарками. Один из них даже не поместился в огромный мешок, и его внесли отдельно: красный велосипед – мечта любого мальчишки! Ребятишки ахнули от удивления и тут же бросились изучать велосипед. Кто-­то из них в долю секунды успел оседлать его, пока остальные просто прикасались, трогали, будто проверяя, настоящий ли он. Но настоящий переполох был еще впереди. Дедушка Мороз доставал подарки один за другим, и малышню охватил ажиотаж: хотелось заполучить самый лучший подарок. Девочкам Дед Мороз вручил беспроводные наушники, пятерым мальчишкам – бластеры (игрушечное оружие), большую машину на пульте управления, настольную и развивающую игру, красочные книги и два полных мешка сладостей – какой Новый год без них!

Все внимание малышей перешло к подаркам, и стало не до Дедушки Мороза и Снегурочки. Но, когда они стали уходить, дети не забыли поблагодарить их и хором прокричали: «Спа­си­бо!».

Пока мальчишки возились с новыми игрушками, Оксане и Ане мы рассказали, кто же на самом деле организовал настоящий праздник. Девочки буквально лишились дара речи, узнав, что подарки им прислал их любимый исполнитель L’One.

Предыстория

Да, настоящее новогоднее чудо случилось благодаря рэперу Левану Горозии. В одном из декабрьских номеров газета «Олекма» уже писала о Марии Бараховой – многодетной маме из Центральной Абаги, которая одна воспитывает восьмерых детей. Поводом для публикации стало присвоение ей знака «Материнская слава II степени».

После близкого знакомства с семьей Марии Владимировны у меня появилась сокровенная мечта – исполнить новогодние желания ребятишек. Пока писала статью, я все время думала, кого же можно попросить осуществить детские мечты. Вечером 8 декабря, в этот день вышла публикация в газете, я зашла в Инстаграм и наткнулась в новостной ленте на L’One. Тут же осенило: Дедом Морозом должен стать именно он!

Настрочила сообщение. Отправила. Думала, авось ответит. А если ответит – то через неделю, если не больше. Ему каждый день пишут миллионы поклонников по всему миру. Не факт, что Леван вообще открывает папку сообщений.

Но, оказалось, открывает. Читает. Ответ не заставил себя долго ждать, он написал буквально через пятнадцать минут!

L’One без раздумий ответил: «Новый год скоро. Рассказывайте, как поступим». От волнения я написала сумбурное сообщение. Видимо, поняв, что я больше борюсь с океаном эмоций, чем твердо рассуждаю, Леван дал четкие указания: от его имени в Якутске соберут подарки. Надо организовать доставку. «Дед Мороз придет к ребятишкам, не переживайте!» – заверил он.

Затем я составила список детей с указанием их возраста. Отправила контактные номера для передачи подарков и дальнейшей отправки в Олекму.

А потом настал период ожидания. Уже через неделю, 15 декабря, друг L’One позвонил: подарки готовы, можете забрать. Трудно было поверить в действительность происходящего. Есть на свете добрые люди! Чудеса под Новый год случаются!

17 декабря посылка уже прибыла в Олекму, и подарки томились в ожидании своего часа, чтобы обрадовать детишек. Больше двух недель редакция хранила тайну, чтобы устроить новогодний сюрприз многодетной семье.

Наш Леван

Леван Горозия – резидент музыкального лэйбла «Black star», предводителем которого является рэпер Тимати. Другие артисты лейбла Егор Крид, Мот, Скруджи и многие другие являются кумирами современной молодежи. L’One известен такими хитами, как «Все танцуют локтями», «Тигр», «Время первых».

Творчество Левана Горозии неразрывно связано с Якутией. Его совместная с Варварой Визборпесня «Якутяночка» буквально взорвала все российские чаты. Клип на песню «С самых низов» Леван снимал в окрестностях Якутска. В одном из последних треков – «Самая простая песня» исполнитель упоминает и малую родину – поселок Дельгей Олекминского района. «Мы переезжаем из Дельгея в Якутск, мне девять», – поет Леван. Да-­да, он, будучи ребенком, жил с семьей в небольшой олекминской деревеньке и даже пошел в местную школу.

Сегодня L’One собирает многотысячные шоу по всем городам России, а недавно устроил двухчасовой живой концерт с симфоническим оркестром.

Редакция газеты «Олекма» выражает огромную благодарность всем, кто стал помощником Деда Мороза – L’One. Виталий Борзенков по поручению Левана ходил за подарками в трескучие морозы. Алиса Меликова аккуратно упаковала посылку, чтобы не помялась ни одна коробка. Таксист Т. Луковцев привез посылку абсолютно бесплатно. Спасибо семье Меликовых из Абаги, которые хранили подарки у себя дома и собрали велосипед, посчитав, что в таком виде будет лучше преподнести его. «Олекма» благодарит Юрия Бельчусова, который согласился стать Дедом Морозом, несмотря на занятость. А центр культуры и духовности «Гармония» — за предоставленные костюмы.

И, конечно, большое спасибо за осуществление детских мечтаний нашему земляку Левану Горозии – L’One! Он очень просил не афишировать его поступок, но редакция посчитала просто необходимым рассказать такую сказочную историю.