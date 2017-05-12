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Красота & Здоровье
12 мая 2017, 18:23
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Многочисленный корпус медицинских сестер ЯГКБ получил поздравления

12 мая с 8:30 утра в актовом зале Якутской городской клинической больницы началось торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню медицинской сестры.

Как известно, именно медсестры составляют большинство медработников любого стационара, которые выполняют громадную работу, обеспечивающую осуществление лечебного процесса. И в Якутской городской клинической больнице, в тысячном коллективе, Международный День медицинской сестры традиционно является одним из основных профессиональных праздников.

На празднование пришли медицинские сестры и медбратья со всех отделений, причем свободные от смены медсестры сразу выделялись яркой праздничной одеждой, в отличие от дежурящих сегодня коллег, которые забежали на свой праздник в халатах и медицинских костюмах, чтобы потом вернуться на работе место. Ведь российское, да и международное здравоохранение, держится, все-таки, на медсестрах, каждый день выполняющих оперативно и точно рутинную, но бесконечно важную и ответственную работу по выполнению назначений врача, по уходу за пациентами, по ассистированию врачам во время обследования или во время сложнейших операций. Число обязанностей медсестер в стационарах – огромно, и все эти обязанности просто необходимы для излечения больных.

Собравшихся тепло приветствовали : и.о. начальника ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранением города Якутска при Министерстве здравоохранения РС(Я)» АРЕДАКОВ К.А., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» ЯДРЕЕВА Н.И., главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница», депутат Гордумы ВАСИЛЬЕВ Н.Н.

Собравшиеся вспомнили об основоположнице сестринского дела – добродетельной британке Флоренс Найтингейл, спасшей тысячи жизней раненных англичан во время Крымской войны 1853-1856 гг., чей широко раскрученный образ заслонил в глазах мирового сообщества такой же подвиг Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, чье спасение раненных русских солдат началось даже немного раньше, чем деятельность знаменитой «Леди со светильником»; а также подвиг юной Даши Севастопольской, продавшей все свое скромное имущество, чтобы на эти деньги выхаживать солдат и моряков, оборонявших Севастополь от интервентов во время все той же Крымской войны.

Самые опытные, квалифицированные и старательные медсестры ЯГКБ были награждены за отличную безупречную работу, высокую ответственность и профессионализм. Были вручены цветы, ведомственные награды, почетные грамоты, благодарности, почетные нагрудные знаки, памятные часы с символикой ЯГКБ. В честь награждаемых звучал торжественный туш, гремели аплодисменты, звучали радостный смех и одобрительные выкрики коллег.

Для милых женщин выступил солист театра оперы и балета Эдуард БАЛАНОВ, спевший несколько добрых песен, а также, в очередной раз поразил своим мастерством, баянист-виртуоз Владимир Боярский.

Мероприятие не было долгим – работать надо. Стационар ЯГКБ – это лечебное учреждение, которое возвращает людям здоровье, принимает роды и спасает жизни круглосуточно. Как человеческое сердце ни на минуту не смеет уставать и останавливаться, так и наша больница, как настоящее сердце города Якутска, работает безостановочно уже много лет, без малого два века. И работу эту обеспечивают медицинские сестры и акушерки, и, конечно же, врачи всех специальностей, лаборанты, младший медперсонал, технические работники.

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Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница»
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