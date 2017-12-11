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Экономика
11 декабря 2017, 14:20
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Мнение: Оленекский улус только выиграет от новой схемы транспортировки ниобия

Член Общественной палаты Якутии, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Оленекского улуса Николай Саввинов высказался по поводу новой схемы транспортировки редкоземельного металла ниобия с Томторского месторождения. По его словам, решение компании «Восток Инжиниринг» весьма полезно для района.

«Оленекский улус только выиграет от новой схемы транспортировки ниобия. Особенно это касается населения, поскольку будет создано 500 рабочих мест, и приоритет отдается преимущественно местным жителям. Также мы получим возможность попасть в центральную часть России, минуя Якутск. Например, вылететь в Москву на отдых прямо из Хатанги. Нам это обойдется намного дешевле. Еще один ожидаемый плюс – упадут цены на продукты питания, в первую очередь, на овощи и фрукты. Их будут завозить с морского торгового порта Хатанги», — сообщил Николай Саввинов.

Он подчеркнул, что компания «Восток Инжиниринг» показывает себя предприятием, которое внимательно относится к нуждам местного населения.

«Надеемся, что так будет и дальше, а все остальные добывающие компании, работающие на территории Якутии, станут брать с них пример», — подчеркнул член общественной палаты.

Отметим, что предполагаемые маршруты транспортировки руды с Томторского месторождения стали предметом бурного обсуждения с начала года. Общественники выражали недовольство одним из вариантов, в котором фигурировали село Качикатцы Хангаласского улуса и река Лена.

4 декабря руководитель «Восток Инжиниринга» Сергей Сергиенко на пресс-конференции сообщил, что принято решение о транспортировке руды до поселка Хатанга Красноярского края (здесь находится крупный морской торговый порт), который географически относительно недалеко находится от Оленекского улуса. Протяженность трассы будет составлять около 600 километров. Планируется строительство так называемых «пикетов», перевалочных баз, где водители с рудой смогут останавливаться для проверки груза и отдыха. Маршрут прокладывается, минуя населенные пункты и реки. Единственная переправа будет через реку Анабар — в месте, где через нее уже имеется переправа компании «Алмазы Анабара».

Строительство трассы запланировано на конец 2020 года, начало перевозки руды – на январь 2021 года. Летом 2018 года начнутся работы по трассировке будущего зимника.

На пресс-конференции было отмечено, что добытую руду хотят транспортировать в бигбэг-контейнерах, основными характеристиками которых являются абсолютная герметичность и высокая прочность.

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Источник: ЯСИА. Автор: Айал Яковлев, http://ysia.ru/glavnoe/nikolaj-savvinov-olenekskij-ulus-tolko-vyigraet-ot-novoj-shemy-transportirovki-niobiya/
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