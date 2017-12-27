МКИ «Дети Азии» выбрал эксклюзивного экипировщика Игр 

Международный комитет игр «Дети Азии» и Ассоциация спортивных товаропроизводителей Кыргызстана «Bigser» подписали Договор о партнерстве.

АСТК «Bigser», которая владеет правами на бренд Bigsersport, получила статус Официального партнера Комитета и становится эксклюзивным экипировщиком Международных спортивных игр «Дети Азии».

Bigser предоставляется символика Игр для разработки дизайна летней и зимней коллекций спортивной одежды Международных спортивных игр «Дети Азии». Срок действия контракта до 2020 года.

Владимир Максимов, генеральный директор МКИ «Дети Азии»:

— «Что нас привлекло в Bigser, то это свое производство, компания производит всю линейку спортивной экипировки от кроссовок до головных уборов. Также у них есть большой опыт в производстве экипировки, в разные года одевали сборные Казахстана и Кыргызстана. Также немаловажна хорошая репутация компании. Мы думаем, что наша совместная работа хорошо скажется на дальнейшее развитие Игр и детского спорта в целом».

Сергей Быковский, президент АСТК «Bigser»:

— «Наше партнерство направлено на успех! Мы очень гордимся тем, что мы являемся частью такого значимого мероприятия, которое давно уже вышло за рамки Азиатских стран. Благодаря его масштабности, весь мир следит за проведением и результатами спортсменов. Потому как именно это подрастающее поколение станет будущими олимпийскими чемпионами. АСТК «Bigser» совместно с МКИ «Дети Азии» приложит все усилия, чтобы соревнования прошли ярко, заметно и масштабно. Мы уверены, что после проведения этих соревнований, занимающихся физической культурой и спортом станет больше в разы, и спорт, как культура, станет неотъемлемой частью гармонично развитой личности во всем мире!»

Справка: АСТК «BIGSER» была создана в 2002 году, объединив более 50-ти промышленных организаций, деятельность которых направлена на развитие индустрии спортивных товаров и услуг, включая структуру медиа и организацию спортивно-массовых мероприятий.

АСТК «BIGSER» на протяжении всей своей деятельности стал партнером Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, Национального олимпийского комитета Кыргызской Республики, Официальным партнером Государственного агентства физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, различных Федераций по видам спорта.

Члены АСТК «BIGSER» в целях реализации основных задач сотрудничества создают и производят коллекции спортивной экипировки для сборных команд КР, РК и РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья на более чем 20 крупные спортивных мероприятиях, такие как Олимпийские игры, Чемпионаты и Кубки Мира, Азиатские игры, Всемирные студенческие Игры, Международные игры «Дети Азии», Всемирные Игры Кочевников и другие международные и клубные мероприятия.

Признанием нашей деятельности является высокая оценка спортсменов и болельщиков, топовые позиции в рейтингах ведущих домов мод на Азиатских, Олимпийских и других играх.

Премия Awards-2016 «Лучшее производство спортивной экипировки в СНГ» на международной выставке в Москве.