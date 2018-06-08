Митинг в защиту якутского языка: Депутат, голосуй против!

7 июня в Якутске в сквере им. Гагарина Якутска состоялся митинг, в котором приняли участие около 150 человек. Они потребовали от федеральных и республиканских властей отказаться от поправок в федеральный закон «Об образовании», которые, по мнению собравшихся, значительно уменьшат объемы преподавания якутского языка в школах, сообщает «Сибирь.Реалий».





Митинг длился около двух часов, организаторы особо отметили, что изначально просили у властей место для проведения в центре, однако согласовали им только окраину города.



На митинге была принята резолюция, в которой говорится о том, что намеренное навязывание «добровольности» изучения государственного языка «на основании письменных заявлений родителей» вносит хаос и неразбериху в организацию учебного процесса, подрывает базисные основы межнациональных отношений родителей и учащихся и общества в целом, выхолащивает конституционное право республик на полноценное функционирование своих государственных языков, лишает возможности учить родной язык десятки тысяч детей саха, вынужденных учиться в классах с русским языком обучения.



Организатор акции Феликс АНТОНОВ рассказал корреспонденту «Сибирь.Реалий», что надеется быть услышанным депутатами республиканского и федерального уровней: «У нас всего два простых требования, которые, по сути, сводятся к одному – не допустить размывания якутского языка в республике. Все неравнодушные люди, которые пришли на митинг, единогласно проголосовали за нашу резолюцию. Теперь очередь за депутатами».



Сессия Ил Тумэна, на которой будут обсуждаться поправки в федеральный закон, состоится 8 июня.







