Мистика, приходящая в жизнь художника Иннокентия Корякина из его картин

В Якутске со 2 по 23 апреля в залах галереи «Үргэл» открыта первая персональная выставка художника-живописца Иннокентия КОРЯКИНА “Мин эйгэм”. На выставке представлены 30 полотен художника, картин завораживающих, ярких, музыкально-поэтических, созвучных глубинному внутреннему миру каждого якутянина.

Корякин Иннокентий Иннокентьевич, член союза художников России с 2010 г., отличник культуры РС (Я), лауреат премии Валериана Васильева. Выпускник якутского художественного училища им. П. П. Романова и Красноярского государственного художественного института. Работал преподавателем рисунка и живописи в Намском педагогическом колледже и в НОУ Института современного искусства в Якутске. Иннокентий Корякин постоянный участник республиканских, зональных, российских и международных выставок.

Выставка называется «Мин Эйгэм» («Мой мир»). Особое место в картинах занимает природа родного края, традиционные занятия и родные люди художника. В картинах мы видим чувство сопричастности и единства человека с природой. И видим, что это радостное чувство бытия он передает своим творчеством молодому поколению.



Художник делится своими мыслями с SаkhaLife: «Современному обществу не хватает общения с природой. Молодежь, дети предпочитают общению с природой компьютер, их не заманишь на природу. И это очень печально. Связь с природой, безусловно, обогащает нашу духовную культуру».

У народа саха испокон веков удачливый охотник и рыбак очень почитался. Считается, что удачливому охотнику покровительствует сам Дух Тайги Баай Байанай, и такой охотник обладает не только исключительным вниманием, необычными знаниями, храбростью, ловкостью, но еще он отличается истинным благородством. Целая серия картин посвящена этой теме.



Об одном из самых дорогих сердцу картин художник рассказывает: «Одной из первых работ является картина «Атастыылар», на ней изображены два друга, которые по дороге домой увлеченно рассказывают друг другу моменты удачной охоты. Эта работа для меня как талисман. Тогда у нас был только старший сын, и эта картина, на которой я нарисовал двух мальчиков, стала добрым предвестником появления нашего второго сына. Вскоре мы узнали эту счастливую новость. Поэтому для меня эта картина очень ценна, она не продается и не дарится».

Иннокентий Корякин о процессе создания картин: «Сюжет будущей картины сначала появляется в воображении, я ее долго продумываю, потом начинаю прорабатывать эскизы. Более менее подходящий вариант уже появляется на холсте. В процессе письма первоначальный эскиз может чуть меняться. Вдохновение не любит праздных, оно приходит в процессе работы. Даже если нет желания, заставляешь себя работать, и во время работы само собой появляется желание творить».



В первом зале висит большая картина «Хоптолооххо. Ини — бии Мординавтар», посвященная одному из самых любимых писателей. Картина получила прекрасный отзыв Музы Николаевны и Никиты Семеновича МОРДИНОВЫХ.



Иннокентий Иннокентьевич Корякин потомственный художник. Его отец Иннокентий Дмитриевич КОРЯКИН — художник-живописец, заслуженный деятель искусств РС (Я), один из авторов иллюстраций эпоса «Ньургун Боотур Стремительный». Вся основная его творческая работа находится в Национальном художественном музее и участвует в экспозициях музея.



О картине «Муҥха» и об отце:

— Отец был скромным жизнелюбивым человеком и любящим отцом шестерых детей.

У меня хранился один натянутый грунтованный холст, оставшийся еще от отца. Он приготовил его, но так и не написал, получается, свою последнюю картину. Я долго хранил его как память об отце, но за год до выставки решил написать на этом холсте свою давнюю мечту: переписать в обновленном варианте свою дипломную работу, которую защищал в Красноярском художественном институте под руководством А. ПОКРОВСКОГО. Я не успел поделиться с отцом радостью, показать ему свой диплом, он умер как раз через несколько дней после защиты моего диплома. Думаю, отцу понравилась бы моя картина, он видел мои эскизы.



И еще об одной картине рассказывает художник.

— Картина «В память деда Корякина Дмитрия Николаевича» прошла отбор на юбилейную международную выставку в Москве в честь 70-летия победы в ВОВ в Центральный Дом Художника. И в тот же день я получил очень радостную весть от поисковика о том, что дед, который пропал без вести во время ВОВ, был похоронен и имеет свою собственную могилу. Это для меня было очень необъяснимо и загадочно, как будто дед сам дал о себе знать. И эта картина достойно выставилась среди очень известных советских и современных авторов. Для меня это очень большая честь.



Картины И. Корякина оставляют неизгладимое впечатление, композиции в них удивительны. Картина «Ырыа», мальчик сидит на быке (символ силы и мощи) и поет. А Небо благосклонно внимает ему, облака выстроились подобно клавишам пианино.



Картина «Дьыл-хонук» показывает быстротечность, а вернее быстролетность времени. На картине изображена загадочная, стремящая вперед, женщина в сопровождении пуночек.



Выставка вызывает неподдельный интерес у всех — от детей до посетителей преклонного возраста. Мир художника захватывающе близок и интересен каждому посетителю. SakhLife просит Иннокентия Иннокентьевича поделиться своими творческими планами на будущее.

Иннокентий Корякин: «После выставки хочется еще больше работать, положительная энергия, которую я получил от общения с посетителями, дарит вдохновение. У меня много творческих планов».

