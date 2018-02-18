«Мисс Якутия» – 1998 Мария Колодезникова о главной короне своей жизни

«МОЯ СЕМЬЯ — ВОТ ГЛАВНАЯ КОРОНА В МОЕЙ ЖИЗНИ»

Ее по праву можно считать счастливейшей из женщин: в юные годы она получила то, о чем мечтают практически все девочки, — корону, титул и всеобщее признание. Позже, окончив школу и получив диплом московского вуза, она стала супругой якутского бизнесмена Александра ВАСИЛЬЕВА.

Долгое время титулованная красавица работала в пресс-службе федерального министерства природных ресурсов и экологии.

Однако сегодня она отдала предпочтение свободному графику работы (диктор-фрилансер), чтобы больше времени уделять семье.

— Слушай, а как ты смотришь на то, чтобы вместе поехать на соревнования моей младшей дочки? Ребенка моего увидишь, к тому же в перерывах между выступлениями у нас будет время поговорить. Заодно обсудим вопросы детского спорта! (Смеется).

Как догадался наш читатель, Мария — героиня авторского проекта журналиста Эмилии АЛИЕВОЙ «Сами мы не местные».

Специально для SakhaLife.

СТАРТ В 6.00

Часы натикали 7.00, когда ваша покорная слуга перешагнула порог спортивного комплекса «Салют» в Долгопрудном — городе, расположенном в тридцати минутах езды на маршрутке от Москвы. Спортивный комплекс огражден высоким железным забором, за которым два трехэтажных здания. Эти объекты разделяет открытый стадион. Примерно такой же, как стадион «Юность» при СВФУ в Якутске.

Почти безлюдные улицы в раннее утро — только не возле спорткомплекса «Салют», просторные парковочные места которого были заставлены автомобилями.

Жизнь тут кипит: взволнованные родители со спортивными сумками и гимнастическими предметами… Юных гимнасток-спортсменок было видно невооруженным глазом: переодетые в яркие купальники, с макияжем на лице и идеальными прическами-шишками на голове, — они не сидели на месте, а повторяли на ковре элементы перед ответственным выступлением.



— Это во сколько нужно поднять детей с кровати, чтобы в семь утра они стояли здесь в полной боевой готовности?

— Ты знаешь, всегда по-разному. Сегодня, например, мы уже в шесть утра выехали из дома. Но бывает и такое, когда наш тренер меняет время встречи на спортивной площадке на более ранние часы, и это нормально.



Глядя на Марию, понимаешь, что с годами она стала еще краше и привлекательнее. По-прежнему стройная, она была одета в джинсы, водолазку, пиджак, на плече — клатч на длинном ремешке. На лице — минимум макияжа, распущенные волосы. И, наконец, из украшений — обручальное кольцо на безымянном пальце.



Не сложно понять, кто именно из всех девочек ее дочь и за кого мы будем болеть с трибуны спорткомплекса: единственную азиатку, 11-летнюю Елизавету, нельзя не заметить. При первом взгляде на нее сразу заметно, что девочка похожа на свою красивую знаменитую маму, от которой она унаследовала овал лица и улыбку.

«МОИ ДЕТИ РАДУЮТ СВОИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ»



— Почему решила отдать дочку именно в художественную гимнастику? Почему не танцы?

— Еще в школьные годы, глядя на свою одноклассницу — титулованную бальницу Янку ЯДРИХИНСКУЮ, — я решила для себя: «Если у меня родится девочка, обязательно отдам ее на бальные танцы!». До такой степени у нее все было красиво — и походка, и осанка, и бальные платья. Но с годами пришло другое понимание: мальчиков в этом виде танцевального спорта никогда не хватает, где-то развита целая система переманивания юношей от одной партнерши к другой… В общем, я бы на такое точно не пошла — ненавижу интриги и всегда стараюсь избегать их.

— Только из-за этого остановила выбор на гимнастике?

— Нет. Был еще один забавный момент: я знала, что бальные платья очень дорогие. В художественной гимнастике, была уверена, сэкономлю (Мария хитро улыбается, прищурившись). Но не тут-то было!

К этому времени соревнования уже начались, одну группу на ковре перед судьями сменяла другая. Все это время Мария рассказывает, но нет-нет да посмотрит в ту сторону, где дочка повторяет элементы.

— Настолько дорого?

— Суди сама: приличный купальник, чуть-чуть украшенный стразами, — от двадцати пяти тысяч рублей. А гимнастический купальник шьют, как правило, на одно выступление, под которое создается весь номер, включая элементы, образ и музыку. Что потом с ним делать? Только продавать. Во-о-он, видишь? Купальники висят у крайнего ковра? Но. Я своей дочке никогда бэушный не покупала. Лиза старается, и родители для нее стараются в ответ. Меня очень радует, что у нее спортивный характер: повторяет до тех пор, пока тот или иной элемент у нее не будет получаться, как положено.

Вот говорят же, что дети воспитывают родителей, учат чему-то новому? Так и есть. Я теперь в художественной гимнастике разбираюсь, глядя на выступление команды, уже понимаю, какие баллы поставят судьи. Хотя, ты знаешь, в спорте сложно предсказать. Например, на прошлых соревнованиях от нашей команды и тренер, и мы — родители ожидали отличного выступления, но по сравнению с ожидаемым получили …провал

На ковёр вышла очередная команда.

— Ой, тут можно не отвлекаться даже, сейчас будет не гимнастический номер с четкими элементами, а плавный танец!

Из-за серьезного выражения лица Марии сразу и не догадаешься, что это было очень тонкое замечание, говорящее о низком уровне команды.



— Подсказываешь, критикуешь дома после выступлений?

— Я стараюсь быть другом своим детям. Никогда ругать не стану, но могу подсказать что-то в духе: «Лиза, уделяй ногам больше внимания при растяжке». Она прислушивается, конечно, хоть и с характером. Что хочу сказать: от тренера очень многое зависит. Вот раньше у нас тренер была другая, и в какой-то момент у Лизы результаты остановились. Мы ушли к другому тренеру, и результаты сразу вверх пошли, самой Лизе еще больше стал нравиться спорт. Поэтому мы занимаемся, не жалея ни сил, ни времени, ни средств. Радует, что наш тренер одинаково от девочек требует и хорошую учебу, и выступления отличные, потому что в свое время она сама умудрилась получить три высших образования, активно занимаясь спортом. Радует, что Лиза успевает и по учебе, у нее больше пятерок, чем четверок.

Кажется, я теперь знаю всех тренеров в Москве и могу посоветовать, куда отдать ребенка. У всех ведь разные цели: кто-то чемпионку из дочери хочет воспитать, а кому-то осанку и грацию добавить надо. Для нашей семьи гимнастика — серьезное увлечение, стараемся, трудимся, а что будет дальше — покажет время, сложно что-то предугадать.

— Младшая дочка гимнастикой занимается, а старшая — Настя?

— Старшая у нас вся в музыке, еще посещает бассейн. Ей уже тринадцать.

— Музыкальная школа? Почему-то совсем не удивляет — пошла в дедушку Валерия КОЛОДЕЗНИКОВА.

— Папа играл на трубе в оркестре Якутского театра оперы и балета, а дочь учится по классу фортепиано. Жаль, моего папы уже нет с нами, он не видит нынешних успехов своей внучки, я думаю, он бы гордился ею. Папа был фанатом своего дела, очень любил джаз, собирал виниловые пластинки джазовых исполнителей, устраивал небольшие концерты с друзьями-музыкантами — эта музыка сопровождала меня на протяжении детства и юности, пока я не уехала учиться сюда, в Москву. Что касается доченьки старшей, она у нас очень спокойная, домашняя, вежливая. Совсем не исключаю, что в будущем она выберет творческую профессию. Возможно, будет режиссёром, потому что очень интересуется кино, ей интересно, как проходят съёмки, и весь этот процесс потихоньку изучает.

«БЫТЬ МНОГОДЕТНОЙ МАМОЙ — ПРЕКРАСНО!»



— Все мы знаем, что не так давно ты родила третьего ребенка. Мальчика. Каково это — быть многодетной?

Обеспокоенное лицо собеседницы, которая явно волнуется перед выступлением ребенка и глаз не сводит с ковра, озарила счастливая улыбка:

— Быть многодетной мамой — прекрасно! Сыночку только годик, но мы не представляем, как жили до него раньше. Он — центр нашей вселенной! Да, беременность была, я бы сказала, сложной, но все это мелочи мелкие по сравнению с таким счастьем. Он у нас очень щедрый на эмоции мальчик: не нравится — будет бить, понравится — будет озарять весь дом своим счастьем.

Как-то мы дома с мужем сидим вместе на диване, Саша положил руку на мое колено, и наблюдаем за нашим мальчиком: как только он заметил внимание папы к маме, сразу подошел к нам и стал папу отталкивать. Это так забавно было! Такой маленький, а уже ревнует и свое оберегает (смеется).

— Для сына уже выбрали вид спорта?

— Спорт однозначно будет в его жизни — это даже не обсуждается. Мы с мужем видим его в боксе. Он как мужчина должен уметь постоять за себя. Но профессионального спортсмена не хотели бы вырастить. Все-таки сын — будущий глава семьи, который должен будет обеспечивать свою семью, поэтому образование будет на первом плане.

— Кстати, с кем сейчас сын, пока вы тут на соревнованиях?

— С папой и Настей. Мне очень повезло, что муж теперь больше времени проводит в Москве по своему бизнесу, и он очень помогает. В будние дни девочки после школы бегут к бабушке, моей маме, обедают и дальше по занятиям. Если бы не муж и мама, вряд ли я управилась бы со всеми детьми и их спортивно-музыкальными секциями. Между прочим, рождение маленького Саши — результат моего попадания под пропаганду в соцсетях.

— Какая такая пропаганда?

— Только не говори, что ты не видишь всех женщин, которые так «вкусно» рассказывают о своей беременности, выставляют нежнейшие фотографии, красиво демонстрируя свои округлившиеся животики? У меня двое детей, чем меня можно удивить? Но вот попала я под это волшебное настроение и подумала однажды: «Почему бы и на третьего не решиться?». Запланировали, и вот результат, — счастливая мама немедленно достает мобильный, на заставке которого стоит главный ее мужчина, которому чуть больше годика. — Посмотри, какой Сашулик у нас сладкий, правда?

— Сашей назвали? Александр Александрович?

— Да. Выбрать имя было нелегко, скажу я тебе. Мужу предлагаю: «Романом назовем?». Он в ответ: «Слишком цыганское…». Может, Русланом тогда? Муж в ответ: «Какое-то кавказское…». Ни один из предложенных вариантов не подходил для нашего сына-азиата. Потом я задумалась и поняла, что мое самое любимое мужское имя — Александр. И брата старшего так зовут, и мужа. Последнее слово было за ним: «Знаешь, у меня есть знакомые Сан Санычи, они хорошие люди, с ними приятно иметь дела». Так мы и сделали выбор.

— Твои дочки знают, что мама — титулованная красавица, гордость Якутии?

— О том, что в моей жизни был этап конкурса красоты, — да, знают. Смотрели фотоальбомы семейные с моими «коронными» снимками, расспрашивали, я рассказывала. Если дочки захотят пойти на конкурс, то поддержку опытом и делом. Но, зная своих девочек, могу сказать: не пойдут (улыбается).

«У МЕНЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО ФОТОСЕССИИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА»



— Не так давно ты стала лицом одного московского банка. Где вы нашли друг друга?

— Моя одноклассница — супруга управляющего банка. Она и попросила поддержать их рекламную кампанию. Такой я человек (пожимает плечами) — не могу отказать, когда обращаются люди, к которым очень и очень хорошо отношусь. Так было и с банком, и с магазином посуды моей подруги Юлии БАСЫГЫСОВОЙ. Вот странно: для себя любимой я ни разу не делала фотосессию. Не верится, правда? Но так и есть. Только от рекламных съемок остаются кадры. Все времени нет себя побаловать. У меня мечта — собраться всей семьей и сделать фото на память, но у всех график такой плотный, все заняты своими делами, что даже и не знаю, когда это случится.



— У вас с мужем пятнадцать лет разницы в возрасте. Не смущает это сейчас, в быту?

— Нисколечко, иначе у нас не было бы наших детей. Мы с ним оба овны. Многие наши друзья удивляются, когда узнают об этом факте: мол, оба упертые, с характером. В теории, может быть, так и есть, но на деле — мы дышим и мыслим одинаково, смотрим в одном направлении. Зачастую мы с ним понимаем друг друга без слов, с одного взгляда, и иной жизни я не представляю себе. У меня прекрасные отношения с его старшей дочкой — она ответственная, оперативная. Умничка, одним словом! Если мне что-то нужно узнать, то я всегда ей в Якутск звоню — она мой надежный и родной человек.

В этот момент на ковер вызвали команду гимнасток московской спортивной школы олимпийского резерва — 24

Мария тут же замолчала и стала гипнотизировать ковер, сжав руки, отслеживая каждое движение.

Не нужно быть профессиональным болельщиком, чтобы заметить, как выгодно девочки отличались от предшественниц: блестящие костюмы, макияж, который им сделала наша героиня до выступления, аккуратные шишки и, главное, отточенные движения и прекрасно выполненные элементы с булавами.

— Явно первое место возьмем, — уверенно подвела итог Мария после выступления. — Вот тут в Москве хорошо то, что соревнований проводится много, еще больше участников, и дети не варятся в собственном соку, а получают новый опыт. Турнир этот нашей команде нужен был только для того, чтобы «обкатать» новую программу. Потом послушаем вместе с родителями замечания нашего тренера.

Звонок на мобильный:

— Да, Настя! Наши только что выступили … Хорошо. Папе скажи, первое место возьмем наверняка. Что? (Смех). Нет, много команд. Ну, все. Целую, скоро будем. Пока. Дочь звонила, они там дома переживают. Муж с дочкой шутят: «Наверное, команд было мало, потому и победили». «Добрые» (улыбается). Но мы всегда друг за друга очень переживаем и поддерживаем.