Мисс РС (Я)-2017 Наталья Строева о пластической хирургии, идеалах красоты и хейтерах

Студентка первого курса медицинского института СВФУ, 18-летняя модель агентства «TAYAMODELS» Наталья Строева стала победительницей главного конкурса красоты Якутии. Новоиспеченная королева рассказала ЯСИА о своих идеалах, о будущей профессии и людях, которых она раздражает.

О семье

— В кого у тебя такие прекрасные внешние данные?

— Моя мама – саха, а папа – русский. Я воспитывалась в семье отца, и она очень необычна: у всех славянская внешность, при этом все говорят по-якутски. А я, наоборот, выгляжу как саха, но не говорю на родном языке. Якутский я только понимаю.

— Наталья, как ты оказались в моделинге?

— В 14 лет мой брат предложил пойти на кастинг в модельное агентство «TAYAMODELS». На данный момент являюсь ведущей моделью, год назад стала преподавателем по дефиле и фотопозированию.

— А раньше ты участвовала в конкурсах красоты?

— Я участвовала как-то в школьном конкурсе красоты, но взяла лишь номинацию «Мисс Грация»

— У тебя есть друг сердца?

— Да, у меня есть молодой человек. Он поддержал мое решение участвовать в конкурсе и больше всех за меня болел.

О конкурсе «Мисс Республика Саха (Якутия)»

— Кто предложил принять участие в «Мисс РС (Я)»?

— Я с юных лет следила за многими конкурсами красоты, но, честно сказать, себя там никогда не представляла и даже не думала об участии. Но директор модельного агентства «TAYAMODELS» Мария Лавлинская настоятельно рекомендовала и даже уговаривала принять участие в «Мисс РС (Я)».

— Ты сразу согласились?

— Не сразу, я думала, что не совсем подхожу под образ «Мисс Республика Саха (Якутия)». Я думала, что это чересчур ответственная миссия быть лицом целой республики! Прислушавшись к доводам и советам друзей, семьи и агентства, я все-таки решилась. Во время участия в конкурсе почувствовала колоссальную поддержку не только от близких, но и от совершенно незнакомых людей. Это очень радовало. Я безумно благодарна всем за приятные слова, помощь и энергию.

— Какие эмоции испытала, когда объявили твое имя?

— В последние дни конкурса мне всегда сопутствовала удача, во всем очень везло, поэтому в день финала одолевал страх того, что в самый важный момент фортуна отвернется. Но все сложилось хорошо. Конечно, очень рада. До сих пор не верится, что я победила.

— Уже начала готовиться к «Мисс Россия»? Там ведь конкуренция будет очень сильной, одной удачей не обойдешься…

— «Мисс Россия» будет проходить весной, поэтому время для подготовки есть. Буду усиленно посещать спортзал, думать насчет своих костюмов и образов, репетировать.

Об учёбе и жизни

— А кем будешь после окончания учебы?

— Сейчас я обучаюсь на 1 курсе мединститута СВФУ по направлению «Лечебное дело». Планирую стать косметологом-дерматологом и пластическим хирургом узкой направленности.

— Не мешает ли увлечение моделингом учебе?

— Я стараюсь четко разделять эти две сферы моей жизни: утром – учёба, днём – работа, вечером – все остальное.

— Как относятся к твоему увлечению преподаватели?

— Я об этом стараюсь не распространяться, так как считаю, что это совершенно не должно влиять на их отношение ко мне и на мою учёбу.

Об идеалах и хейтерах

— Расскажи, кто для тебя является идеалом среди моделей?

— Для меня нет как таковых идеалов среди топ-моделей, но есть те, кто мне очень нравятся внешне и по профессиональным качествам.

— К примеру?

— Это, конечно, самые популярные в наше время модели компании Victoria’s Secret — Ирина Шейк, Суи Хэ, Сара Сампайо, Бланка Падилья.

—А из якутянок?

— Есть много девушек, внешность которых мне невероятно нравится. Это и титулованные красавицы, и обычные девушки.

— На момент голосования и конкурса было много и положительных отзывов, так и критики. Как от относишься к негативу в свой адрес?

— Я очень боялась критики, но, благо, с жестокими хейтерами я не столкнулась. Есть, были и будут отрицательные комментарии, но в них я ищу другой взгляд на себя, на ситуации. В какой-то мере считаю это даже полезным. Конечно, есть необоснованная критика, ее хочется немедленно опровергнуть, объяснить, доказать, но думаю, что лучше негативные комментарии пропускать и не зацикливаться.