Мировые шедевры романса в исполнении певцов Мариинского театра!

25 апреля, в рамках камерной программы XVI Московского Пасхального Фестиваля, в Якутске, в сопровождении ГСО «Symphonica ARTica» под управлением Натальи Базалевой, выступят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, художественный руководитель — народная артистка России Лариса Гергиева.

Солисты Академии молодых оперных певцов посетят Якутск в составе: Саввы Хастаева обладателя мягкого, но в то же время звонкого тенора, не раз радовавшего своим творчеством наших слушателей на якутской сцене, Аюны Базаргуруевой продолжающей традиции выдающихся бурятских певцов на сцене Мариинского театра, Елены Карпеш обладательницы самого чарующего и обольстительного сопрано и Алексея Бублика блестяще исполняющего амплуа басового исполнителя.

Елена Карпеш (сопрано)

Родилась в Беларуси. Окончила вокальный факультет Белорусской государственной академии музыки в 2006 году (класс народной артистки республики Беларусь Л.К. Каслорской). Окончила аспирантуру Белорусской государственной академии музыки в 2008 году.

На сцене оперной студии при Белорусском Государственном театре оперы и балета исполнила партию Татьяны в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин».

С 2008 года — солистка Академии молодых певцов Мариинского театра.



Алексей Бублик (бас)

Родился в г.Элиста (республика Калмыкия). Окончил в родном городе музыкальную школу по классу академической гитары, а позднее Элистинское Училище Искусств им. П.О. Ченкушова по классу академического пения.

С 2007г. проживает в г.Волгоград. В 2012 г. окончил ВМИИ им. П.А.Серебрякова и получил квалификации: оперный певец, концертно-камерный певец, педагог. Будучи студентом второго курса института, был принят в штат Волгоградской Областной Филармонии в качестве солиста. За годы работы в ВОФ активно сотрудничал с ВРНО им. Николая Калинина под управлением ЗА РФ Галины Иванковой.

В 2012 г. был принят в труппу театра «Царицынская опера». Дебют артиста состоялся в роли Офицера Гульельмо в спектакле В.А. Моцарта «Школа любви». С 2015 г. исполняет басовый репертуар. В начале 12-го театрального сезона он блестяще дебютировал с партией Гремина в опере П.И.Чайковского «Евгений Онегин».

Савва Хастаев (тенор)

Лауреат I Mеждународного конкурса молодых оперных певцов «Опера без границ» (Краснодар, 2014, II премия)

Лауреат IV Международного конкурса молодых оперных певцов им. Максима Михайлова (Калуга, 2014, II премия)

Родился в Улан-Удэ. Обучался как хоровой дирижер в музыкальном училище им. П.И.Чайковского в Улан-Удэ и в училище при Московской консерватории. Окончил вокальный факультет Московской государственной консерватории (класс Бориса Кудрявцева). В период обучения в консерватории гастролировал с сольными концертными программами в Германии, Аргентине, Украине, США, Швейцарии и России. В период обучения в консерватории гастролировал с сольными концертными программами в Германии (2006), Аргентине (2009), Украине (2010), США (2011), Швейцарии (2013) и России. По окончании консерватории сотрудничал с Детским музыкальным театром им. Н.И. Сац.

В 2013 году дебютировал на сцене Мариинского театра в постановке Василия Бархатова «Отелло» (Кассио), а годом позже вошел в состав Академии молодых оперных певцов.

Аюна Базаргуруева (сопрано)

Лауреат Международного конкурса им. Линховоина (2003)

• Дипломант I Всероссийского музыкального конкурса (2010)

• Лауреат международного конкурса Сompetizione dell` opera (2012)

• Лауреат IV международного конкурса молодых оперных певцов им. Михайлова (Калуга, 2014)

В 2004-2006 гг. обучалась в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки (класс преп. З.З. Диденко), окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова в 2009 году (класс преп. С.Б. Никульшина).

С сентября 2009 года – солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Цыдынжапова.

Солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

Ждем вас в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского в 18:30.

Стоимость билетов 900-1000-1200 рублей

Скидки пенсионерам и студентам 20%. Есть групповые скидки!

Кассы филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус» (tesserus.com): ГТОиБ, Саха театр, ДДН им. Кулаковского, Триумф, Гостиница «Лена», ТЮЗ

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