Мирный чуть не остался без света из-за «камазиста»

Энергетики Западных электрических сетей восстановили электроснабжение части города Мирного в Якутии, нарушенного 5 декабря в 16.27 из-за наезда на опору линии электропередачи автомобиля КамАЗ.

Информация об инциденте передана в полицию.

Сотрудники Мирнинского РЭС ЗЭС оперативно провели аварийно-восстановительные работы. 5 декабря в 20.36 линия введена в работу. Все потребители запитаны.

Энергетики в очередной раз напоминают владельцам автотранспорта, что в охранных зонах запрещается осуществлять любые маневренные действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению, причинить вред жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и стать причиной пожаров.

Любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.