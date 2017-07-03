«Мир Саха» в Хабаровске

С 20 мая по 25 июня в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова экспонировалась этнографическая выставка «Мир Саха» (Традиционная культура якутов из собраний Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова и Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского)». Данная выставка познакомила жителей города и гостей дальневосточной столицы с богатой и многообразной культурой народа саха.

На выставке были представлены предметы хозяйственной деятельности — орудия промысла, предметы коневодческого снаряжения, предметы быта и домашняя утварь, национальные костюмы, ювелирные украшения из серебра, предметы декоративно-прикладного искусства из дерева, кости.

В рамках выставки был презентован каталог этнографической коллекции Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова «Якуты».