Мир-Май-ГТО!»: горожан приглашают сдать физкультурные нормативы

С 3 мая в Якутске начнется сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди участников с VI по XI ступени.

Желающие должны зарегистрироваться на сайте gto.ru, где есть все подробные условия выполнения заданий, а также нормативы по возрастным категориям. Заявки с визой врача принимаются до 28 апреля. На соревнованиях при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справку от врача.

3 мая с 12.00 часов на стадионе Туймаада состоится торжественное открытие. В этот день можно сдать 5 дисциплин: подтягивание с виса на высокой (среди мужчин) и низкой (среди женщин) перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на полу, рывок гири; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища лежа на спине, стрельба из пневматической винтовки.

4 мая – стрельба из пневматической винтовки, бег на 100 метров, бег на 2 и 3 километра, 5 мая — стрельба из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда, кросс по пересеченной местности, 24 мая – плавание на 50 метров.

Справки по телефону: 42-07-86, Управление физической культуры и спорта г.Якутска.