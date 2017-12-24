Мир изменится вместе с нами: Дети-герои награждены на детском гражданском форуме

22-23 декабря 2017 года Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), при поддержке Уполномоченного по правам ребенка РС (Я), ГАНОУ «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Министерства по делам молодежи и семейной политике РС (Я), ЯРОД “Воспитание всем обществом”, ЯРО ООГДЮО “Российское движение школьников”, ЯРО ОО “Вcероссийское педагогическое собрание” в г. Якутске проведен Х Республиканский детский гражданский форум “Мир изменится вместе с нами”.

Республиканский детский гражданский форум проводится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 “О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы”, Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 “»О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и проводится ежегодно с 2008 года.

Главной целью форума является создание условий для социализации каждого ребенка через участие в детском общественном движении. На форум съехались отличники учебы, победители олимпиад и научно — практических конференций, активисты ученических самоуправлений общеобразовательных организаций республики и лидеры детских общественных объединений. Детский гражданский форум стал традиционным мероприятием, объединяющим все детские общественные объединения республики, где каждый может высказать свое мнение, встретиться со сверстниками, поделиться идеями. В форуме приняли участие более 700 активистов, лидеров детского движения, членов ученических советов из 36 муниципальных районов и городских округов.

22 декабря в средней общеобразовательной школе №18 г. Якутска работали секции по направлениям Российского движения школьников: информационно-медийное, гражданская активность, военно-патриотическое, личностное развитие. Тема секционной работы — создание условий для социализации каждого ребенка через участие в детском общественном движении. Ребята обсудили в секциях такие актуальные темы как: опережающее образование, профориентация школьников, школа будущего и развитие детского движения в республике.



После секций состоялась встреча с Дьячковским Алексеем Прокопьевичем, заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) с лидерами и активистами школ Республики Саха (Якутия). В ходе диалога заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Дьячковский, заместитель министра образования Республики Саха (Якутия) Эдуард Кондратьев и активисты школьной общественности республики обсудили тему опережающего образования. Под разным углом были рассмотрены вопросы глобализации, профориентации, изменения системы образования: создании единого образовательного пространства, обновления содержания образования, национальной системы учительского роста, системы управления. Красной нитью обсуждения стала мысль, что основой формирования модели опережающего образования должно стать развитие личности, направленной на формирование ее новых профессиональных и личностных качеств, призванных адаптировать человека к жизни и работе в условиях неопределенности, быстрых изменений внешней среды.

23 декабря во Дворце детского творчества состоялась пленарная часть форума, где приняли участие делегаты от муниципальных районов и городских округов из числа участников Елки Главы Республики Саха (Якутия).



В работе Форума принимали участие: Владимиров Афанасий Семенович, министр по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), Кондратьев Эдуард Владимирович, заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия), Соловьева Анна Афанасьевна, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия), Андреева Анжелика Егоровна – директор детского книжного издательства “Кэскил” имени А.Е.Мординова, Петрова Мария Петровна, председатель ЯРО ОО “Всероссийское педагогическое собрание”, директор Республиканского ресурсного центра “Юные якутяне”.



Представители секций озвучили участникам форума свои предложения для включения в резолюцию Форума. Они затронули актуальные вопросы развития детского движения в Республике Саха (Якутия), вопросы воспитания, совместное решение которых в дальнейшем будет способствовать формированию активной гражданской позиции детей и молодежи. В итоге основа проекта резолюции была принята участниками Форума. Дополнительные предложения участники Форума могут отправить в ближайшие 5 дней на электронную почту организаторов. Итоговая резолюция форума будет размещена на сайте республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» www.sakhaedu.ru.



Приятным моментом было награждение по итогам 2016 и 2017 годов. Выявлены три лучших школы, успешно реализующие программы Российского движения школьников в Республике Саха (Якутия), организовавшие на базе своей школы мероприятия республиканского уровня и распространяющие практику работы по внедрению программ РДШ. Дипломами лауреатов «Лучшая школа по реализации программ Российского движения школьников» награждены: Майинская средняя общеобразовательная школа им. В.П. Ларионова Мегино-Кангаласского района, Казачинская средняя общеобразовательная школа» Усть-Янского района, средняя общеобразовательная школа №7» ГО «г. Якутск».

Свидетельства победителей по итогам 2017 года вручены: номинация «Лучшая районная детская общественная организация в военно-патриотическом направлении» — общественная организация «МЭҤЭ КЭСКИЛЭ” Мегино-Кангаласского улуса; номинация “Гражданская активность” — Союз детских общественных объединений “Содружество” Нерюнгринского района; номинация «Лучшая районная детская общественная организация» в направлении «Личностное развитие» — Детская общественная организация «Ханалас Эрэлэ» («Надежды Хангаласса») Хангаласского улуса; номинация «Лучшая районная детская общественная организация в информационно-медийном направлении» — Детская общественная организация «Урдэл» Горного улуса.

Также на форуме прошло чествование ребят, совершивших героические и мужественные поступки, которые оказали помощь людям попавшим в беду. Дети-герои нашего времени это — Максимова Алена — ученица 9 «б» класса Бердигестяхской средней общеобразовательной школы Горного улуса; Хобров Харысхан — ученик 5 «д» класса национальной политехнической средней общеобразовательной школы №2» г. Якутск; Кривошапкин Сергей — ученик 11 класса Себян-Кюельской национальной эвенской средней общеобразовательной школы Кобяйского района. 15 июня 2017 г.

Алена 18 июня 2017 года сидя на берегу реки, где купалась вместе со всеми, заметила, что ее брат Айсен начал тонуть, она не раздумывая прыгнула в воду и спасла брата. Харысхан, летом купаясь с детьми в пруду около г. Якутска, спас утопающего мальчика 10 лет. А Сергей спас своего напарника- оленевода от нападения медведя во время ночной смены. Героев-сверстников участники Форума приветствовали бурными аплодисментами.

Самой интересной частью Форума стала традиционная встреча с интересными людьми. В этом году гостями форума стали: Назаров Аркадий, предприниматель, руководитель правового центра недвижимости; Жангиров Ренат, мастер спорта по самбо, кандидат в мастера спорта по дзюдо, бронзовый призер азиатской части России, восьмикратный чемпион Республики Саха (Якутия); Протопопов Сергей, руководитель ООО «Бунтар», предприниматель, резидент технопарка «Якутия», занимается разработкой сайта и мобильного приложения «Boontar.Live»; Березкина Нарыйа, сопредседатель ассоциации молодых юристов Республики Саха (Якутия). Гости рассказали ребятам о своих достижениях в жизни, как они преодолевали трудности, о своих ошибках и как можно идти к своей заветной мечте и ответили на вопросы ребят из зала.

Форум завершился песней Российского движения школьников и общим флешмобом.

От имени организаторов благодарим управления образования муниципальных образований за поддержку и содействие в реализации детских социально значимых инициатив. Желаем всем новых идей, успехов в учебе, творчестве! Пусть каждое начатое дело будет доведено до конца, пусть все ваши планы и проекты станут реальностью!