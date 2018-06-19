Мир, дружба, «Свинка Пеппа»

Компания Entertainment One UK Limited, которая является правообладателем образа «Свинка Пеппа», готова пойти на мировое соглашение с якутскими предпринимателями. Об этом сообщил представитель интересов компании на территории всего ДФО и СФО, директор НП «Красноярск против пиратства» Алексей Куденков, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на федеральные СМИ.

Ранее телеканал сообщал, что компания Entertainment One UK Limited, подала семь исковых заявлений на якутских предпринимателей, которые распространяли нелицензионную продукцию.

«Наша принципиальная позиция: если человек осознал своё правонарушение, лучше урегулировать дело и не доводить до судебного решения. Если к нам обращаются с такими вопросами, мы всегда идем навстречу и стараемся заключить мировое соглашение на выгодных для обоих сторон условиях», — сказал Куденков и добавил, что дело заявитель, скорее всего, выиграл бы, так как факт правонарушения установлен, принадлежность прав также подтверждается.

Он также рассказал, как выглядела контрольная закупка, доказавшая контрафактное происхождение продукции. Сотрудник НП «Красноярск против пиратства» специально для этого прибыл в Якутск.

«Сотрудник нашей компании выступил в качестве покупателя в торговой точке — подошел, приобрел товар, снял данную покупку на видео. Специального отбора предпринимателей мы не вели — выявили контрафакт путем простого посещения всех торговых точек, торгующих детской продукцией. Кто торгует контрафактом — тому и были предъявлены иски», — сказал Куденков.

Ранее НП «Красноярск против пиратства» выигрывал аналогичные иски на суммы в сотни тысяч рублей.

Пресс-секретарь Арбитражного суда республики Вероника Угловская прокомментировала телеканалу, что стороны вправе решить спор, используя примирительные процедуры, в том числе обращаясь за помощью к медиатору. «Медиаторы, которые работают в комнате примирения в Арбитражном суде в Якутии, готовы урегулировать возникшие споры. Если стороны, и прежде всего, истец пожелают урегулировать дело миром, то мы надеемся на заключение ими мировых соглашений», — отметила она.