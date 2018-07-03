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Финансы
3 июля 2018, 11:29
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МИР Алмазэргиэнбанка

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО одним из первых банков Российской Федерации начал выпуск и обслуживание пластиковых карт платежной системы «Мир» с ноября 2016 г. Вся банкоматная сеть банка обслуживает данные карты, все необходимые технические работы по настройке терминальной сети были произведены до марта 2017 г. На сегодняшний день вся сеть банкоматов и терминалов банка обслуживает карты «Мир».

«Мы выпускаем карты Мир всех видов, а это – классическая, премиальная, пенсионная, социальная карта с транспортным приложением, а также, кампусная карта Мир-СВФУ для сотрудников и студентов. С 4 июня 2018 г. запущенамеждународная карта Мир JCB», — прокомментировала начальник управления розничного бизнеса департамента розничного бизнеса Людмила Ушницкая.

«Выход» карты «Мир» за рубеж предусматривается за счет кобейджинговых программ с международными платежными системами. На данный момент у НСПК налажен выпуск кобейджинговых карт под брендами Мир-JCB, Мир-Maestro, и Мир-AmEx. При этом, первой иностранной платежной системой, заключившей партнерские отношения с НСПК «Мир», была компания JCB, а позднее подключился Мир-AmEx.

Напоминаем, что перевод на карты «Мир» тех, кто получает зарплату из бюджета, должен завершиться до 1 июля 2018 г., а пенсионеров – до 1 июля 2020 г.

Также, Людмила Николаевна отметила: «Всем нашим клиентам, которые получают заработную карту на карту Алмазэргиэнбанка с бюджета, мы выпустили карты Мир бесплатно, те кто еще не получил свою карту мы приглашаем в офис банка по адресу: пр. Ленина 22 на получение зарплатной карты с 9 до 19 час. Мы всегда рады видеть наших клиентов».

Основные преимущества получения зарплаты на карты АЭБ:

Экономия времени

  • Скорость изготовление карты от 2 часов до 1 суток;
  • Онлайн-зачисление денежных средств на лицевые счета сотрудников организации;
  • Выезд персонального менеджера в удобное время для консультаций, приема заявлений и выдачи карт, заявок на оформление кредитов;
  • Возможность заключения зарплатного договора без открытия расчетного счета ЮЛ/ИП.

Развитая общедоступная сеть

  • Широкая филиальная сеть. Офисы АЭБ представлены в крупнейших районных центрах Республики Саха (Якутия) (15 дополнительных офисов), а также представительства в крупнейших городах Дальневосточного федерального округа (г. Владивосток, г. Хабаровск);
  • Бесплатно снятие наличных во всех банкоматах нашего Банка (банкоматная сеть Алмазэргиэнбанка: по Республике — 173 банкоматов, из них в г.Якутске – 90) и Банков-партнеров группы ВТБ по всей России.

Выгодные условия

  • Льготные условия кредитования только для клиентов зарплатного проекта АЭБ;
  • Рефинансирование действующих кредитов сторонних банков на выгодных условиях;
  • Начисление до 3% годовых на остаток по карте (услуга подключается дополнительно).

Дистанционное банковское обслуживание

  • Бесплатно «АЭБ-Онлайн» — круглосуточный доступ к управлению своими счетами и картами, к переводам и платежам и открытие вкладов;
  • SMS-Инфо — получение SMS-сообщений на сотовый телефон по операциям, совершенным с использованием пластиковой карты по льготному тарифу
  • Круглосуточный Call-центр – 8(4112) 34-22-22;
  • Возможность перевода денежных средств с карты АЭБ на пластиковые карты сторонних банков он-лайн через сайт, банкоматы, терминалы АЭБ, а так же через ДБО «АЭБ-онлайн» (на карты АЭБ без комиссий).

Более подробно ознакомиться с тарифами по обслуживанию пластиковых картАКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вы можете в офисах банка и на официальном сайте www.albank.ru

*JCB – Джейсиби

*AmEx – Амекс

*Maestro – Маэстро

*Call-центр – Колл-центр

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ №2602 от 08.06.2015 г.

www.albank.ru

Call-центр 34-22-22

Бесплатная горячая линия 8-800-100-34-22

 

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО. На правах рекламы.
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