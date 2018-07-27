МинЖКХ обратило внимание на некачественный капремонт домов в Якутске

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Данил Саввинов осмотрел многоквартирные деревянные дома по улице Рихарда Зорге, в которых отмечаются проблемы после проведения капитального ремонта недобросовестным подрядчиком.

Капитальный ремонт в многоквартирных домах по улице Рихарда Зорге, 17/5, 17/4, 17/3 и 17/2 проведен в 2015 году. В домах заменили систему теплоснабжения, водоснабжения, канализации, а также отремонтировали кровлю и произвели облицовку фасада. Однако в отопительный период в домах вскрылись недочеты проведенных работ. Жильцы первых этажей домов № 17/3 и 17/5 жалуются на холод в квартирах.

Подрядной организацией по итогам открытого конкурса была определена ООО «Монолит». Подрядчик получил авансовый платеж и приступил к работам – разобрал насыпные завалинки. Однако на этом этапе работ подрядчик пропал. Фонд капитального ремонта вынужден был для устранения незавершенных работ привлечь другие подрядные организации, при этом начав судебные тяжбы с ООО «Монолит» по взысканию денежных средств. В данное время организация объявила себя банкротом и по сути не работает. Проведенные ремонтные работы другими подрядными организациями не привели к ожидаемым результатам.

«Жильцы домов обращаясь к нам, жалуются на то, что у них в квартирах холодно. Производили замер отопительных приборов, который показал, что температурный график выдерживается. Продувание идет именно со стен», — отметила и. о. директора ООО «УК «Столичное» Мария Васюк руководитель управляющей компании.

По итогам осмотра домов и квартир глава ведомства поручил Фонду капремонта совместно с управляющей компанией и жильцами составить по всем домам дефектную ведомость, на основе которой определить объемы и стоимость работ по устранению замечаний.

«В кратчайшие сроки объявляйте конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. До зимы необходимо провести все необходимые работы», — подытожил Данил Саввинов.

Стоит отметить, что сегодня при новом руководстве НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» пересматриваются подходы по проведению капремонта для качественного и эффективного исполнения региональной программы.