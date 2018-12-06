Минздраву Якутии поручили своевременно закупать лекарства для гемодиализников

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов провел сегодня прием граждан. К премьер-министру от имени пациентов, получающих процедуру диализа после трансплантации почки, от имени общественных организаций «НЕФРО-ЛИГА» и «Пациенты гемодиализа РС(Я)» обратился житель Якутска Дмитрий Стручков.

Он поднял вопрос об обеспечении льготными лекарствами в первом квартале следующего года.

Обратившийся сообщил о задержках поставок льготных лекарств для гемодиализников в начале этого года и выразил опасение повторения ситуации. При этом, как он указал, только регулярный и своевременный прием лекарств является профилактикой тяжелой инвалидизации пациентов. Нарушение регулярности приводит к резкому ухудшению состояния здоровья больного, функционирования трансплантата вплоть до его отторжения.

Ситуацию прокомментировала заместитель министра здравоохранения республики Людмила Вербицкая. Она подтвердила, что в январе-феврале этого года произошла задержка препаратов для гемодиализников. По ее словам, в этом году Минздрав подал заявку заблаговременно и гемодиализные пациенты будут обеспечены лекарствами в первом квартале в полном объеме на сумму 55 млн рублей.

Замминистра доложила, что ежегодно из федерального бюджета в регионы направляется одинаковый норматив, в соответствии с которым на лекарственное обеспечение пациентов гемодиализа выделяется около 70 млн рублей. Однако для полного обеспечения потребности в республике дополнительно требуются свыше 150 млн рублей. И правительство Якутии приняло решение о ежегодном выделении этих средств из госбюджета республики.

«Таким образом, в нашей республике уже более пяти лет сумма потребности, необходимой для закупа препаратов, выделяется в полном объеме», — констатировала Людмила Вербицкая.

Владимир Солодов дал поручение Минздраву держать вопрос на контроле и своевременно подавать заявки на осуществление закупок на поставку лекарств. Премьер-министр Якутии заверил Дмитрия Стручкова, что ситуация с задержкой льготных лекарств, необходимых пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии, больше не повторится, передает пресс-служба правительства.