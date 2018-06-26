Минздрав зовет якутян на ярмарку здоровья

«Здоровый человек – здоровое будущее»

В рамках XI городской акции «Здоровый человек – здоровое будущее», посвященной 100-летию системы дополнительного образования, Году добровольца в России. Министерство здравоохранения РС (Я) и ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики» организует Ярмарку здоровья под девизом «Здоровый человек – здоровое будущее!» в Якутске 27 июня 2018 г. с 14.00 – 16.00 час, место проведения площадь Орджоникидзе.

Участие принимают медицинские учреждения республики, такие как: ГАУ РС (Я) «РБ №1 — Национальный центр медицины, ГКУ «Республиканский центр медицины катастроф», ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский неврологический диспансер», ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер», ГБУ РС (Я) «Детская городская больница», ГАУ РС (Я) «Якутский специализированный стоматологический центр » г. Якутска», ГБУ РС (Я) «Детская инфекционная клиническая больница».

В программе мероприятия:

— Консультации детских врачей: нефролога, хирурга, аллерголога, пульмонолога, педиатра, психиатра-нарколога, клинического психолога;

— Уроки мужества — навыки оказания первой доврачебной помощи;

— Курс лекций, бесед под девизом: «Береги здоровье смолоду!». Будут затронуты, такие нужные темы о: рациональном и правильном питании детей, гигиене полости рта, личной гигиена, профилактике кожных заболеваний, профилактике острых кишечных инфекций в летний период.

Основная цель: Привлечение внимания детей, молодежи, родителей, общественности к здоровому образу жизни и профилактики вредных привычек. Формирование необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни. Повышение уровня мотивации населения к ведению здорового образа жизни.

Также, будет раздача буклетов, браслетов, ручек и блокнотов с логотипом ЗОЖ.

Минздрав Якутии призывает якутян принять активное участие в мероприятии. Профилактика всегда проще лечения запущенного заболевания.