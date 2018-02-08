АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-35
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.95
 70.53
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.02.2018, 18:00
Культура & Образование
В день Российской науки в Якутском музее открылись две выставки
08.02.2018, 17:49
Происшествия
Обвиняемый не смог явиться в суд, потому что был пьян и избит
08.02.2018, 17:37
Происшествия
Резонанс
Минздрав Якутии сообщает о состоянии 10-месячного младенца из Сунтарского района
08.02.2018, 17:23
Республика
Эксклюзив
Экстра
Первый президент Якутии Михаил Николаев просит якутян не беспокоиться
08.02.2018, 16:31
Происшествия
В природном парке «Живые алмазы Якутии» произошло убийство
08.02.2018, 16:10
Красота & Здоровье
С Днем Святого Валентина в «Камельке» пройдет беспроигрышная лотерея
08.02.2018, 15:54
Экономика
Интервью
В аэропорту Якутска появится продвинутая система наблюдения
08.02.2018, 15:40
Политика
Госдума планирует отклонить законопроект Госсобрания Якутии по ювелирке
08.02.2018, 15:25
Культура & Образование
Кто поедет на всероссийские соревнования по комнатным авто- и авиамоделям?
08.02.2018, 15:15
Республика
В Якутии более тысячи детей обеспечено местами в детских садах
08.02.2018, 15:05
Культура & Образование
Высшая школа музыки организует Международный музыкальный фестиваль
08.02.2018, 14:54
Происшествия
Экстра
Михаилу Николаеву потребовалась срочная госпитализация
08.02.2018, 14:40
Спорт
Интервью
«Не променял бы путь, который мне довелось пройти»
08.02.2018, 14:25
Столица
В Якутске отремонтировано более 81 км дорог
08.02.2018, 14:10
Столица
В марте стартует Чемпионат РС (Я) по ралли-рейду «Полюс Холода – 2018»
08.02.2018, 13:30
Экономика
Распродажи: о чем вам не расскажут в магазинах
08.02.2018, 13:00
Общество
Егор Борисов подписал указ о повышении роли семьи в обществе
08.02.2018, 12:50
Экономика
Фонд капремонта Якутии принял участие в конференции «Современные аспекты реформирования ЖКХ»
08.02.2018, 12:40
Республика
В Алданском районе продолжается подготовка к Ысыаху Олонхо-2018
08.02.2018, 12:30
Общество
Позитив
Жители Якутии оказались самыми романтичными россиянами
08.02.2018, 12:20
Происшествия
У водителя грузовика, снесшего в Якутске теплотрассу, оказались поддельные права
08.02.2018, 12:10
Культура & Образование
Журнал «Живописная Россия» посвятил Якутии целый номер
08.02.2018, 12:00
Происшествия
В Нюрбе водитель грузовика оставил без тепла 13 домов
08.02.2018, 11:50
Происшествия
Житель Якутска арендовал несуществующее жилье
08.02.2018, 11:40
Политика
Виктор Федоров провел личный прием граждан
08.02.2018, 11:30
Спорт
«Бриллианты Туймаады» — клуб для детей и их мамочек
08.02.2018, 11:20
Столица
Айсен Николаев: Ученые превращают мечты в реальность
08.02.2018, 11:11
Общество
Застрявшие в Бангкоке якутские дети возвращаются домой
08.02.2018, 11:00
Культура & Образование
Поющие юноши соберутся в Усть-Алданском улусе
08.02.2018, 10:50
Спорт
Энергетик играет в верхневилюйской команде по мини-футболу
08.02.2018, 10:40
Республика
Администрацию Зырянки обязали установить уличное освещение
08.02.2018, 10:30
Экономика
116 млн рублей задолженности возвращено «Теплоэнергосервис» в прошлом году
08.02.2018, 10:20
Происшествия
Прокуратура защищает права погорельцев Тополиного
08.02.2018, 10:10
Республика
Члены правительства ответили на вопросы жителей Мирнинского района
08.02.2018, 10:04
Происшествия
Экстра
Самолет с членами правительства совершил вынужденную посадку в Якутии
08.02.2018, 10:00
Экология
Якутские парламентарии обсудили вопросы охраны вечной мерзлоты
08.02.2018, 9:44
Культура & Образование
Егор Борисов поздравляет с Днем российской науки
08.02.2018, 9:30
Происшествия
Житель Якутии предстанет перед судом по обвинению в убийстве
08.02.2018, 9:20
Желток
Видео
Иностранцы сняли в Якутии рекламу зубной пасты
08.02.2018, 9:12
Экология
Якутия в плену мороза
08.02.2018, 9:00
Происшествия
На улице Лермонтова дотла сгорела «Газель»
08.02.2018, 8:54
Экономика
Сегодня в Якутске отключений электроэнергии до обеда не будет
08.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 8 февраля 2018
08.02.2018, 1:45
Политика
Видео
Скандальное интервью Бориса Попова
08.02.2018, 1:05
Экономика
Сегодня день рождения предпринимателя
07.02.2018, 23:41
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Аар Айыы итэ5элэ — тенгрианство хотугу салаата
07.02.2018, 23:28
Столица
О правах и обязанностях
07.02.2018, 23:03
Экология
Минприроды Якутии проводит проверку по факту слива воды в Мирном
07.02.2018, 22:00
Экономика
Сунтарских энергетиков чествовали на закрытии Года труженика села
07.02.2018, 21:42
Республика
Граждане России предпочитают выбирать участок для голосования на выборах Президента РФ на ЕПГУ
07.02.2018, 18:00
Культура & Образование
«Юные якутяне» подписали соглашение с историческим парком «Россия — моя история»
07.02.2018, 17:47
Экономика
Александр Никифоров: С профсоюзом надежнее
07.02.2018, 17:42
Культура & Образование
Столовая будущего: Разработку якутян высоко оценили на международной конференции
07.02.2018, 17:32
Финансы
Якутяне в портфельном пакете ФРИИ 
07.02.2018, 17:28
Происшествия
В Нюрбинском районе обрушился коровник за 2,5 миллиона рублей
07.02.2018, 17:10
Происшествия
Бдительный сосед помог полиции поймать квартирных воров
07.02.2018, 16:56
Спорт
Сотрудник якутской полиции стал победителем континентального чемпионата Европы по джиу-джитсу
07.02.2018, 16:47
Общество
8 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения
07.02.2018, 16:42
Происшествия
Пограничники задержали крупнейшую в своей практике партию бивней мамонта из Якутии
07.02.2018, 16:33
Общество
В Алданском районе прошли соревнования по многоборью пожарных и спасателей
07.02.2018, 16:21
Экономика
«Якутскэнерго»: долги предприятий за электроэнергию превысили 1 млрд 800 млн рублей
07.02.2018, 16:07
Культура & Образование
Позитив
Писателям светит ежегодная премия от сенатора
07.02.2018, 15:45
Общество
Глава Якутии похвалил таттинцев за выступление на краснодарском телеканале
07.02.2018, 15:30
Столица
Студенты организовали флешмоб в поддержку проекта «Ворота Якутска»
07.02.2018, 15:15
Экономика
Теплоэнергетики встретились с главами муниципальных образований Якутии
07.02.2018, 14:41
Культура & Образование
«Воительница Джырыбына» поборется за «Золотую маску»
07.02.2018, 14:30
Происшествия
Водитель, перевозивший вилюйских школьников, заплатит штраф
07.02.2018, 14:21
Происшествия
Жертвой обмана стала одинокая мама с двумя детьми
07.02.2018, 14:10
Культура & Образование
В Саха театре пройдет вечер поэзии
07.02.2018, 13:31
Общество
Эксклюзив
Якутия была на пороге межнационального скандала
07.02.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Недосып сокращает жизнь
07.02.2018, 13:20
Происшествия
Житель столицы торговал в гараже наркотиками
Архив новостей
Происшествия
8 февраля 2018, 17:37
258

Минздрав Якутии сообщает о состоянии 10-месячного младенца из Сунтарского района

Пострадавший от действий нетрезвого отца десятимесячный ребенок был доставлен в Сунтарскую ЦРБ 28 января. У ребенка были диагностированы множественные травмы, полученные после падения на пол со второго этажа. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

Благодаря организованной Министерством здравоохранения РС (Я) системе телемедицинских консультаций с безупречным качеством передачи данных, врачам Сунтарской ЦРБ была проведена телемедицинская консультация с врачами – нейрохирургами Республиканской больницы №1 – Национального Центра Медицины.

Санитарный рейс с врачами детскими реаниматологами и врачами – нейрохирургами  на борту, прибыл в этот же день. Консилиумом врачей было установлено, что младенец не может быть госпитализирован рейсом санитарной авиации, ввиду крайне тяжелого состояния, состояние ребенка во время перелета могло резко ухудшиться. Консилиум принял решение о дальнейшей стабилизации здоровья младенца в Сунтарской ЦРБ.

Спустя полтора суток после поступления в больницу, благодаря совместным усилиям высококвалифицированных врачей,  состояние младенца улучшилось до стабильно тяжелого, позволяющего госпитализацию ребенка санитарным рейсом в город Якутск.

30 января пострадавший младенец поступил в Республиканскую больницу №1 – Национальный Центр Медицины, нейрохирургическое отделение.

В настоящий момент состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. Наблюдается слабовыраженная положительная динамика. Для проведения хирургических вмешательств показания отсутствуют.

Министерство здравоохранения РС (Я) контролирует лечение младенца.

comments powered by HyperComments
Источник: https://minzdrav.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2860621
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
05.02.2018, 11:34
Происшествия
Эксклюзив
Темная история: 24-летнему гастарбайтеру из ГУП «ЖКХ РС(Я)» ампутирована часть ноги
07.02.2018, 13:31
Общество
Эксклюзив
Якутия была на пороге межнационального скандала
05.02.2018, 8:44
Культура & Образование
Эксклюзив
Известный российский дирижер подал в суд на ГТОиБ Якутии
04.02.2018, 22:30
Политика
Анонс
Экс-глава Нюрбинского улуса дал откровенное интервью
04.02.2018, 4:20
Желток
Скандал
1-ый вице-спикер Ил Тумэна публично принял богатый подарок?
03.02.2018, 11:51
Республика
Что нового в скандальной отрасли Якутии?
07.02.2018, 9:42
Желток
Эксклюзив
Звезда якутского телевидения теперь вещает из Москвы!
02.02.2018, 12:00
Культура & Образование
Кюнна Игнатова: странная смерть самой красивой актрисы СССР
05.02.2018, 19:26
Происшествия
Резонанс
Новые подробности дикого нападения на фельдшера в Якутске
08.02.2018, 1:45
Политика
Видео
Скандальное интервью Бориса Попова
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
08.02.2018

С Днем Святого Валентина в «Камельке» пройдет беспроигрышная лотерея

Политика
08.02.2018

Госдума планирует отклонить законопроект Госсобрания Якутии по ювелирке

Экстра
Происшествия
08.02.2018

Михаилу Николаеву потребовалась срочная госпитализация

Общество
08.02.2018

Егор Борисов подписал указ о повышении роли семьи в обществе

Позитив
Общество
08.02.2018

Жители Якутии оказались самыми романтичными россиянами

Культура & Образование
08.02.2018

Журнал «Живописная Россия» посвятил Якутии целый номер

Политика
08.02.2018

Виктор Федоров провел личный прием граждан

Общество
08.02.2018

Застрявшие в Бангкоке якутские дети возвращаются домой