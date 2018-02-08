Минздрав Якутии сообщает о состоянии 10-месячного младенца из Сунтарского района

Пострадавший от действий нетрезвого отца десятимесячный ребенок был доставлен в Сунтарскую ЦРБ 28 января. У ребенка были диагностированы множественные травмы, полученные после падения на пол со второго этажа. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

Благодаря организованной Министерством здравоохранения РС (Я) системе телемедицинских консультаций с безупречным качеством передачи данных, врачам Сунтарской ЦРБ была проведена телемедицинская консультация с врачами – нейрохирургами Республиканской больницы №1 – Национального Центра Медицины.

Санитарный рейс с врачами детскими реаниматологами и врачами – нейрохирургами на борту, прибыл в этот же день. Консилиумом врачей было установлено, что младенец не может быть госпитализирован рейсом санитарной авиации, ввиду крайне тяжелого состояния, состояние ребенка во время перелета могло резко ухудшиться. Консилиум принял решение о дальнейшей стабилизации здоровья младенца в Сунтарской ЦРБ.

Спустя полтора суток после поступления в больницу, благодаря совместным усилиям высококвалифицированных врачей, состояние младенца улучшилось до стабильно тяжелого, позволяющего госпитализацию ребенка санитарным рейсом в город Якутск.

30 января пострадавший младенец поступил в Республиканскую больницу №1 – Национальный Центр Медицины, нейрохирургическое отделение.

В настоящий момент состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. Наблюдается слабовыраженная положительная динамика. Для проведения хирургических вмешательств показания отсутствуют.

Министерство здравоохранения РС (Я) контролирует лечение младенца.