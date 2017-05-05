Минздрав Якутии поздравляет с Международным днем акушерки

5 мая является официально признанным Международным днем акушерки, мира, включая Россию.

День акушерки – это профессиональный праздник тех, кто играет важную роль в службе детства и родовспоможения. Акушерка – это медицинский работник со средним медицинским образованием, в обязанности которого входит оказание помощи беременным, роженицам во время родов, родильницам и уход за новорожденными. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до торжественной выписки. Они оформляют документы, находятся рядом с будущей мамой до, после и непосредственно во время родов, оказывают роженицам необходимую медицинскую помощь и моральную поддержку.

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) поздравляет всех акушерок, и желает, чтобы вы могли видеть радость жизни и любовь в каждом дне, каждой минуте. Руки акушерки – это первое, что встречает новорожденный в этой жизни. Так пусть ваши руки всегда будут нежными, теплыми и сильными. Спасибо вам за профессионализм, бессонные ночи и преданность профессии!