Минздрав Якутии опровергает: Скорая помощь остается бесплатной!

В социальных сетях в последнее время все чаще стали появляться сообщения о том, что 20 июня 2018 года вступает в силу указ президента РФ об оказании платной скорой помощи. Согласно обсуждаемому указу, вызывать скорую медицинскую помощь бесплатно можно будет не более четырех раз в год.

Информируем – данная информация ложная, и якутяне по-прежнему могут пользоваться экстренными медицинскими услугами безвозмездно.

Дискуссионный всплеск в социальных сетях и мессенджерах мог быть вызван новой редакцией приказа Минздрава России от 22.01.2016 N 33н «О внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н» в котором идет речь об изменениях требований порядка оказания медицинской помощи персоналом скорой медицинской помощи, но нет речи о введении оплаты за вызов скорой помощи, каким бы он ни был по счету.

Основной целью деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи является оказание скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи.

Призываем граждан не верить сомнительным источникам информации.