Минздрав Якутии: Один из пострадавших в серьезном ДТП в Горном улусе впал в кому

Один из пострадавших в серьезном ДТП, которое произошло в Горном улусе Якутии, впал к кому. К нему в районную больницу отправлен нейрохирург из Якутска. Об этом ЯСИА сообщила заместитель министра здравоохранения республики Людмила Вербицкая.

Напомним, что 23 февраля около 20.30 в районе 143 километра федеральной автомобильной дороги «Вилюй» произошло столкновение автомашин «MMC FUSO» и «Toyota Hiace».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. Погибли пассажиры микроавтобуса — двое мужчин 1987 и 1961 годов рождения, а также двухлетний мальчик, который находился в салоне атомашины со своим отцом.

«Одного из четверых пострадавших отпустили домой— там только ушиб мягких тканей лица. Двое находятся в тяжелом состоянии с переломами конечностей. Один мужчина сейчас в крайне тяжелом состоянии — у него закрытый переломом черепа, он в коме. К нему мы отправили из Якутска нейрохирурга«, — отметила Людмила Вербицкая.