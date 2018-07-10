Минздрав Якутии обнародовал уникальное видео пересадки сердца

Минздрав Якутии опубликовал уникальные кадры операции по пересадке сердца, которую недавно провели местные хирурги. Подобная сложнейшая процедура была проведена впервые на Дальнем Востоке. Врачи РБ№1 — Национального центра медицины и РБ №2 – Центра экстренной медицинской помощи провели на днях четыре сложнейшие операции: пересадку сердца, печени, почек двум разным больным. На данном видео запечатлено пересаженное пациенту донорское сердце. Источник: http://ysia.ru/minzdrav-yakutii-obnarodoval-unikalnoe-video-peresadki-serdtsa/

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