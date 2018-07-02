Минздрав Якутии о мошенничестве при проведении ремонта в Чульманской больнице

Минздрав Якутии сообщает дополнительные сведения по факту возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, совершенного при проведении ремонта в Чульманской больнице.

В 2016 году между ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница» и индивидуальным предпринимателем А. был заключен государственный контракт, были выполнены ремонтные работы по ремонту кровельного покрытия. В мае 2017-го года администрацией больницы была обнаружена протечка кровли, в связи, с чем индивидуальному предпринимателю А. была направлена претензия на некачественно выполненные работы с просьбой устранения причин. Подрядчиком претензия не была удовлетворена. После проведения независимой экспертизы, Минздравом РС(Я) и новым главным врачом Чульманскойгородской больницы материалы были переданы в Прокуратуру Республики Саха (Якутия).

Таким образом, инициаторами проверки, приведшей к возбуждению дела, были Министерство здравоохранения РС(Я) и ГБУ «Чульманская городская больница»