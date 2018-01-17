Минздрав Якутии начал проверку по факту применения силы врачом. Врач уволен

В социальных сетях распространилось видео, где показано применение силы медработником в отношении пациента. В Минздраве прокомментировали ситуацию.

— Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) проводится служебная проверка по факту применения силы в отношении пациента врачом Золотинской участковой больницы, относящейся к ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница». Данный случай мы характеризуем как вопиющий. Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен. Нами принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница», — отметили в Минздраве Якутии. comments powered by HyperComments Источник: https://minzdrav.sakha.gov.ru/news/back/update?id=2852595

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