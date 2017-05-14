Минздрав Якутии: Информация о том, что пациент «остался без медицинской помощи» – некорректна

Сегодня в социальных сетях и в ряде электронных СМИ появилась информация о том, что гражданин Г. «не может получить квалифицированную медицинскую помощь» в условиях якутской клиники.

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) информирует, что пациент Г. получал лечение по основному (тяжёлому) заболеванию в медицинском учреждении г. Москвы. Минздравом Якутии было оказано содействие в данном направлении.

На сегодняшний день у пациента имеется сопутствующая патология, связанная с основным заболеванием, которая в эти дни требует экстренной медицинской помощи. Экстренная медицинская помощь оказывается пациенту в отделении реанимации РБ №2 «Центр экстренной медицинской помощи» с момента поступления в больницу, согласно утвержденным в Российской Федерации стандартам лечения. Все требуемая медицинская аппаратура и лекарственные средства для оказания экстренной медицинской помощи в условиях РБ№2 ЦЭМП имеются.

При возникновении необходимости пациент будет переведён в федеральную клинику.

Ситуацию прокомментировала заместитель главного врача РБ№2 ЦЭМП Ольга Татаринова:

— Пациент поступил 7 мая в крайне тяжёлом состоянии с поражением почек на фоне основного заболевания. Ежедневно больному проводится гемодиализ, кормление энтеральными смесями. Об эффективности проводимого лечения свидетельствует положительная динамика: в полтора раза снизились показатели мочевины и креатинина, повысился диурез. На следующей неделе планируется перевод из отделения реанимации в отделение неотложной терапии. (Полную запись комментария смотрите в прикрепленном видео ниже).

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) всегда оказывает медицинскую помощь всем, кто обращается. Информация о том, что пациент «остался без медицинской помощи» не корректна.

Слушайте аудиозапись комментария Ольги Татариновой

https://minzdrav.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2764289