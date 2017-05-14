АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
10
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.16
 62.09
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.05.2017, 21:53
Республика
Паводок – 2017: Ледоход у Якутска ожидается 16–19 мая
14.05.2017, 21:44
Красота & Здоровье
Резонанс
Минздрав Якутии: Информация о том, что пациент «остался без медицинской помощи» – некорректна
14.05.2017, 17:15
Культура & Образование
Третьеклассники Томмота сыграли в КВН
14.05.2017, 16:10
Происшествия
В Якутске на ул. Чернышевского погиб в ДТП 15-летний водитель
14.05.2017, 16:03
Республика
Прогноз ледохода на реке Лена: Вскрытие реки на участке Ленск – Нюя ожидается 14-16 мая
14.05.2017, 14:07
Общество
17 мая Якутия присоединится ко Всероссийскому телемосту в День детского телефона доверия 8-800-2000-122
14.05.2017, 13:17
Культура & Образование
Стал известен победитель конкурса Евровидение-2017
14.05.2017, 12:05
Политика
В субботу прошли третьи дебаты праймериз ЕР на выборы мэра Якутска
14.05.2017, 10:52
Общество
В Якутске чествовали знатного оленевода Дмитрия Туприна
14.05.2017, 10:43
Происшествия
В Верхневилюйске сгорел частный 2-этажный дом вместе с гаражом
14.05.2017, 8:51
Культура & Образование
 «Наш университет_лекции»: из 18 районов Якутии в годы ВОВ был призван 62 091 человек
13.05.2017, 20:19
Культура & Образование
В Якутск прибыл выдающийся хореограф современности Георгий Ковтун
13.05.2017, 20:07
Культура & Образование
В Педагогическом институте СВФУ обсудили актуальные вопросы института семьи
13.05.2017, 20:03
Столица
СУ-5 «Дорисс»: Мы не укладываем асфальт в лужу
13.05.2017, 15:42
Экономика
Салон мебели «Ротанг» представляет кухни от фабрики «АДМ»
13.05.2017, 15:10
Происшествия
В Якутии полицейский вынес ребенка-инвалида из горящей квартиры
13.05.2017, 13:11
Республика
Паводок – 2017: у Ленска наблюдаются подвижки льда    
13.05.2017, 12:08
Происшествия
«Вирус-вымогатель», поразивший компьютеры по всему миру, добрался до России
13.05.2017, 11:37
Культура & Образование
Детский театр моды «Кэрэ Куо» из Ленска успешно выступил на фестивале в  Сеуле  
13.05.2017, 10:10
Культура & Образование
Абитуриент-2017: почему в Якутии физику сдают все меньше выпускников?
13.05.2017, 10:02
Происшествия
в с. Крестях Сунтарского района сгорел частный дом
13.05.2017, 9:12
Красота & Здоровье
Осторожно, клещевой энцефалит!
13.05.2017, 8:46
Спорт
Сборная СВФУ стала третьей в финале чемпионата «Мини-футбол – в вузы»
13.05.2017, 8:07
Столица
Прими участие в фотоконкурсе «Мой первый субботник»!
13.05.2017, 0:14
Политика
Горожане считают, что предварительное голосование позволит лучше узнать всех кандидатов  
12.05.2017, 23:13
Республика
Организованы рейсы вертолета МИ-8 по маршруту Якутск-Нижний Бестях
12.05.2017, 18:45
Политика
Утверждена дата последнего перед каникулами заседания Ил Тумэна
12.05.2017, 18:41
Столица
Год экологии: Якутск готовится к 20 мая!
12.05.2017, 18:34
Общество
Некролог
Егор Борисов выразил соболезнования родным Александра Сафронова
12.05.2017, 18:30
Республика
Начата прокурорская проверка перевозок пассажиров через реку Лена
12.05.2017, 18:23
Красота & Здоровье
Многочисленный корпус медицинских сестер ЯГКБ получил поздравления
12.05.2017, 18:10
Экология
Позитив
Знакомьтесь: Меня зовут Хаарчаана
12.05.2017, 17:41
Столица
 Айсен Николаев посетил Якутский хлебокомбинат
12.05.2017, 17:16
Республика
Анонс
«уДачная страховка» — система скидок от«Стерха» с купоном на розыгрыш внедорожника!
12.05.2017, 16:57
Столица
Татьяна Антипкина: «Проблема нашего города — в не установленном векторе развития»
12.05.2017, 16:37
Экономика
Бизнес-инкубатор г. Якутска объявляет конкурс на заселение
12.05.2017, 16:16
Столица
Якутск стал дипломантом I-го Всероссийского конкурса «Бережливые администрации»
12.05.2017, 15:23
Столица
«Народная программа»: от чистоты в автобусах до площади первого президента Якутии
12.05.2017, 14:56
Республика
В Якутии формируется реестр квалифицированных подрядчиков для проведения капремонта
12.05.2017, 14:50
Столица
Год добра: в Якуткурорте выступили воспитанники детсада «Журавлик»
12.05.2017, 13:33
Столица
Волонтерское движение «За чистый двор!» открывает сезон 2017
12.05.2017, 13:24
Происшествия
Оперативная группа «Таатта» контролирует ледоход на реке Амга
12.05.2017, 13:19
Культура & Образование
Эксклюзив
Диктор нашей эпохи – Афанасий Готовцев
12.05.2017, 13:17
Столица
Полиция Якутска объявляет о вакансиях  
12.05.2017, 12:54
Экономика
Айсен Николаев: Недобросовестные предприниматели поднаторели в вопросах создания псевдоресторанов  
12.05.2017, 12:45
Красота & Здоровье
Минздрав  Якутии, учитывая пожелания населения, открывает кабинеты фтизиопедиатров
12.05.2017, 12:10
Спорт
В Якутске прошла V юбилейная военно-спортивная игра «Снежный барс»
12.05.2017, 11:37
Красота & Здоровье
В Якутске депутаты гордумы организовали Ярмарку здоровья
12.05.2017, 10:47
Красота & Здоровье
Депутат и врач поздравляет с Международным днем медсестры
12.05.2017, 10:41
Происшествия
Экстра
В катаклизм на реке Чульман спасены 6 человек
12.05.2017, 10:41
Происшествия
Паводок – 2017:  На реке Вилюй наблюдается повышение уровней воды, на северных реках отмечаются закраины  
12.05.2017, 10:32
Политика
В выходные пройдут 2 дебат-площадки праймериз ЕР на выборы мэра Якутска
12.05.2017, 9:53
Экономика
Государственные услуги в электронном виде — дешевле на 30%
12.05.2017, 9:40
Общество
Сын известного политика назначен ио руководителя Следкома Якутии
12.05.2017, 9:27
Финансы
Россельхозбанк выдал 98 млрд рублей на проведение сезонных работ
12.05.2017, 9:21
Красота & Здоровье
Минздрав Якутии поздравляет с Международным днем медицинской сестры
12.05.2017, 9:14
Культура & Образование
Афиша
Выставка-продажа произведений якутских художников
12.05.2017, 9:04
Происшествия
В Амге загорелось административное здание
12.05.2017, 8:13
Культура & Образование
Афиша
Репертуар кинозала «Республика»
11.05.2017, 23:53
Экономика
Фотофакт
«Камелек» признан одной из самых динамично развивающихся фирм России
11.05.2017, 22:41
Политика
Путин подписал указ против анонимности в сети
11.05.2017, 22:33
Экономика
Из недр Якутии извлечен алмаз в 83,5 карата
11.05.2017, 22:26
Экономика
Артур Аржаков: Продажа акций «АЛРОСА-Нюрба» — это шаг вперед по поддержке местного производства
11.05.2017, 21:59
Культура & Образование
Позитив
Якутский фильм «Феррум» в первый же день на Youtube собрал 10 тысяч просмотров
11.05.2017, 21:44
Политика
В апреле Егор Борисов улучшил свой медиарейтинг
11.05.2017, 19:29
Республика
Паводок – 2017: Вскрылась река Алдан
11.05.2017, 18:45
Происшествия
2 наезда на пешеходов в Якутске: один из пострадавших — ребенок
11.05.2017, 18:38
Общество
Внезапная проверка судов на воздушной подушке
11.05.2017, 18:31
Столица
Бесплатные консультации для жителей Октябрьского округа
11.05.2017, 18:24
Культура & Образование
Названы победители X республиканской выставки «Лоскутная мозаика Якутии»
11.05.2017, 17:59
Столица
В Якутске продолжаются массовые проверки на выявление пьяных водителей
11.05.2017, 17:53
Столица
Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля
Архив новостей
Красота & Здоровье
14 мая 2017, 21:44
423

Минздрав Якутии: Информация о том, что пациент «остался без медицинской помощи» – некорректна

Сегодня в социальных сетях и в ряде электронных СМИ появилась информация о том, что  гражданин Г. «не может получить квалифицированную медицинскую помощь» в условиях якутской клиники.

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) информирует, что пациент Г. получал лечение по основному (тяжёлому) заболеванию в медицинском учреждении г. Москвы. Минздравом Якутии было оказано содействие в данном направлении.

На сегодняшний день у пациента имеется сопутствующая патология, связанная с основным заболеванием, которая в эти дни требует экстренной медицинской помощи. Экстренная медицинская помощь оказывается пациенту в отделении реанимации РБ №2 «Центр экстренной медицинской помощи» с момента поступления в больницу, согласно утвержденным в Российской Федерации стандартам лечения. Все требуемая медицинская аппаратура и лекарственные средства для оказания экстренной медицинской помощи в условиях РБ№2 ЦЭМП имеются.

При возникновении необходимости пациент будет переведён в федеральную клинику.

Ситуацию прокомментировала заместитель главного врача РБ№2 ЦЭМП Ольга Татаринова:

— Пациент поступил 7 мая в крайне тяжёлом состоянии с поражением почек на фоне основного заболевания. Ежедневно больному проводится гемодиализ, кормление энтеральными смесями. Об эффективности проводимого лечения свидетельствует положительная динамика: в полтора раза снизились показатели мочевины и креатинина, повысился диурез. На следующей неделе планируется перевод из отделения реанимации в отделение неотложной терапии. (Полную запись комментария смотрите в прикрепленном видео ниже).

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) всегда оказывает медицинскую помощь всем, кто обращается. Информация о том, что пациент «остался без медицинской помощи» не корректна.

 

Слушайте аудиозапись комментария Ольги Татариновой

https://minzdrav.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2764289

 

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба МЗ РС(Я). 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.05.2017, 9:40
Общество
Сын известного политика назначен ио руководителя Следкома Якутии
10.05.2017, 11:16
Республика
Эксклюзив
Хозяева Ысыаха Олонхо, наплевав на прокуратуру, делают все по-своему
09.05.2017, 23:08
Желток
Видео
Маленький участник Парада Победы в Якутии
10.05.2017, 14:09
Общество
Резонанс
Я никуда не уезжал и не собираюсь – свидетель по делу Попова
11.05.2017, 13:01
Культура & Образование
Резонанс
Лена Федорова: Мы не должны отказываться от своего лица только ради федеральных денег
11.05.2017, 2:14
Общество
Некролог
Ушел из жизни профессор Александр Сафронов
12.05.2017, 18:10
Экология
Позитив
Знакомьтесь: Меня зовут Хаарчаана
11.05.2017, 17:38
Желток
Эксклюзив
Пепси-кола vs ФАПК: О вкусах спорят!
11.05.2017, 21:59
Культура & Образование
Позитив
Якутский фильм «Феррум» в первый же день на Youtube собрал 10 тысяч просмотров
09.05.2017, 15:10
Республика
Паводковая обстановка в Якутии на 13.00 часов 9 мая 2017г.
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
14.05.2017

В Якутске на ул. Чернышевского погиб в ДТП 15-летний водитель

Политика
14.05.2017

В субботу прошли третьи дебаты праймериз ЕР на выборы мэра Якутска

Культура & Образование
13.05.2017

В Якутск прибыл выдающийся хореограф современности Георгий Ковтун

Столица
13.05.2017

СУ-5 «Дорисс»: Мы не укладываем асфальт в лужу

Экономика
13.05.2017

Салон мебели «Ротанг» представляет кухни от фабрики «АДМ»

Происшествия
13.05.2017

В Якутии полицейский вынес ребенка-инвалида из горящей квартиры

Происшествия
13.05.2017

«Вирус-вымогатель», поразивший компьютеры по всему миру, добрался до России

Столица
13.05.2017

Прими участие в фотоконкурсе «Мой первый субботник»!