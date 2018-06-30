Минздрав сообщает о состоянии пострадавших в результате ЧП на Лене

Сегодня, 30 июня в результате чрезвычайного происшествия на реке Лена госпитализированы 6 пострадавших, в том числе ребенок трех лет. Оперативно прибывшая на место происшествия в Намском районе бригада Республиканского Центра Медицины Катастроф госпитализировала троих пациентов в Намскую ЦРБ. После внимательного осмотра врачами больницы один из пострадавших был перенаправлен в Республиканскую больницу №2 – Центр Экстренной Медицинской помощи. Двое пострадавших оставлены под наблюдением врачей Намской ЦРБ.

В Якутске по самостоятельному обращению, бригадой скорой медицинской помощи в Республиканскую больницу №2 были доставлены трое пострадавших, двое из них впоследствии отказались от медицинской помощи. Пациентов, находящихся в тяжелом состоянии нет. Министерство здравоохранения контролирует состояние пострадавших.