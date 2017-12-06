Минздрав России поддерживает строительство онкоцентра в Якутии

Об основных направлениях реализации государственной политики в сфере охраны здоровья сегодня, 6 декабря, в рамках «правительственного часа» перед депутатами Государственной Думы РФ на пленарном заседании выступит министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

Накануне Вероника Скворцова встретилась с членами внутрифракционной группы «ЕДИНОЙ РОССИИ» под руководством депутата Госдумы Адальби Шхагошева.

Комментируя итоги встречи, депутат от Якутии Галина Данчикова отметила, что такая практика встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств позволяет более детально обсуждать поднимаемые парламентариями актуальные вопросы, поступающие из регионов, обмениваться мнениями.

По словам депутата, диалог с Вероникой Скворцовой получился обстоятельным, вопросов министру поступило очень много. Это неудивительно, сфера здравоохранения является самой чувствительной и важной для населения.

Депутат от Якутии озвучила один из приоритетных вопросов для жителей самого крупного региона страны – о строительстве Онкоклинического центра с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком и включении этого стратегически важного объекта в государственную программу «Развитие здравоохранения Российской Федерации». На строительство второй очереди первого пускового комплекса республика средства предусмотрела, с федеральным министерством здравоохранения сейчас прорабатываются вопросы софинансирования строительства.

«Также, благодаря поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации в рамках исполнения поручения Президента России в Якутии начата реконструкция радиологического отделения на 30 коек с участием средств федерального и регионального бюджетов. Это первая очередь первого пускового комплекса, в федеральном бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено более 360 млн рублей», — пояснила член думского Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова.

«Вопросы развития онкологической службы здравоохранения находятся в приоритете», подчеркнула Вероника Скворцова.

Она сообщила, что Министерство здравоохранения России поддерживает строительство современного медицинского центра в Якутии.

По словам федерального министра, до 1 апреля 2018 года в Минздрав РФ должен быть представлен полный пакет документов для проработки вопроса со всеми заинтересованными ведомствами и включении строительства второй очереди объекта в государственную программу «Развитие здравоохранения Российской Федерации».

При этом Вероника Скворцова отметила необходимость своевременного решения всех вопросов по завершению реконструкции радиологического отделения в Якутске и особо обратила внимание депутата на усиление контроля за освоением средств федерального бюджета.