Минздрав РФ взял под контроль состояние здоровья Михаила Николаева

Минздрав РФ взял под личный контроль состояние здоровья Михаила Николаева. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщила замминистра здравоохранения республики Людмила Вербицкая.

«Состояние здоровья Михаила Николаева находится под контролем Министерства здравоохранения РФ. Федеральный министр Вероника Скворцова лично взяла ситуацию под свой контроль. Сейчас проводится телемедицинские консультации с ведущими российскими специалистами», — сказала она.

Врачи оценивают состояние здоровья первого президента Якутии как стабильно тяжелое. Проводится почасовой мониторинг и консультирование ведущих федеральных клиник.

Ранее телеканал сообщал, что руководитель региона Егор Борисов также держит ситуацию под своим контролем и если будет необходимо, то Михаила Николаева переведут в лучшие российские клиники.

Ему диагностирована острая сердечная недостаточность.