Минздрав республики отмечает улучшение демографической ситуации в республике

В результате проводимых в последние годы мероприятий по совершенствованию системы здравоохранения в Республике Саха (Якутия) отмечается улучшение демографической ситуации.

В 2016 г. продолжает сохраняться многолетний положительный естественный прирост населения вследствие превышения уровня рождаемости над смертностью почти в 2 раза. По показателям естественного прироста и рождаемости среди регионов ДФО Республика Саха (Якутия) на первом месте и в десятке лучших регионов в РФ.

Главным результатом деятельности системы здравоохранения на всех уровнях является снижение общей, в том числе материнской и младенческой смертностей.

По сравнению с Российской Федерацией в республике уровень общей смертности ниже на 34,9%, по сравнению с регионами ДФО на 32,8%.

Основными причинами смертности населения республики за 2016 год, как и в предыдущие годы, являются болезни системы кровообращения, внешние причины и новообразования. Смертность населения от туберкулеза в республике самая низкая среди регионов Дальнего Востока и по оценке составила 4,8 на 100 тыс. населения.

В 2016 году случаев материнской смертности в республике не зарегистрировано.

Одним из важнейших направлений работы медицинских организаций республики является проведение всеобщей диспансеризации граждан. В 2016 году диспансеризацию прошли 308 тысяч человек. Выполнены выезда в 23 района республики, включая все Арктические и Северные районы, с привлечением врачей – специалистов республиканских медицинских организаций. Всего осмотрено 33862 человек, в том числе 17 921 детей. Проведена Межрегиональная медицинская научно-практическая и образовательная экспедиция «Здоровье Севера-Долгун 2016» с участием ведущих специалистов федеральных и республиканских клиник и больниц, маршрут был организован по труднодоступным населенным пунктам Верхоянского и Эвено-Бытантайского улусов, осмотрено более 2,5 тысяч человек, в том числе 1883 детей.

В республике последовательно реализуется комплекс мер, направленных на внедрение современных информационных технологий. В рамках программы модернизации здравоохранения заложены основы единого информационного пространства здравоохранения – создана единая региональная медицинская информационная система. В отрасли функционирует портал «Электронная регистратура», как основной информационный ресурс для записи к врачу в электронном виде и доступа жителей республики в «Личный кабинет». Успешно функционируют программы для проведения сеансов видеоконференции и дистанционного обучения врачей, оказания телемедицинских консультаций.

В целях совершенствования первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в части повышения доступности и комфортности пребывания пациентов в медицинских организациях республики издан Указ Главы РС (Я) «О мерах по улучшению медицинского обслуживания и совершенствованию качества медицинской помощи в Республике Саха (Якутия)», в рамках исполнения которого проведены мероприятия во всех медицинских организациях внедрены и функционируют несколько возможностей записи на прием к врачу, оптимальный график работы амбулаторно-поликлинических подразделений с учетов потребности населения, новые формы обследования населения «Диагностика одного дня» и «Медицинский осмотр за один день», созданы Центры поддержки и сопровождения пациентов, Call-центры, функционирует система «Горячей линии».

Важнейшим направлением работы здравоохранения является расширение возможности получения бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. Издан Указ Главы РС (Я) «О мерах по совершенствованию высокотехнологичных видов медицинской помощи инновационных методов лечения в Республике Саха (Якутия)» в целях исполнения которого в ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины» открыты отделения рентгенэндоваскулярной хирургии и интервенционной аритмологии, сердечно-сосудистой хирургии для детей, медико-генетический центр, расширено отделение реанимации новорожденных.

Растут объемы высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях республики, так в 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 5924 чел. (выше в 1,2 раза, чем в 2015 году).

В системе здравоохранения работает более 4,6 тысяч врачей и более 10 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. За 2012-2016 годы единовременную компенсационную выплату по программе «Земский доктор» получили 519 врачей, в том числе в 2016 году — 70 врачей, из них 48 врачей сельских учреждений здравоохранения, 22 — поселков городского типа. В том числе в северные и арктические районы с низкой укомплектованностью переехали 21 врач. Реализуется республиканская программа «Земский фельдшер». В результате средняя укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом повысилась до 74,3%, в том числе, в северных районах до 88,5%.

В 2016 году построены и введены в эксплуатацию 8 объектов здравоохранения республики: больничный комплекс с поликлиникой в с. Верхневилюйск; общежитие для медицинских работников в г. Якутске; фельдшерско-акушерские пункты в селах Кальвица Кобяйского, Томтор Мегино-Кангаласского, Аллага Сунтарского, Кюпцы Усть-Майского улусов, селах Юрюнг-Кюель и Телей Чурапчинского улуса. Продолжается строительство больничного комплекса в п. Батагай Верхоянского района, фельдшерско-акушерских пунктов в селах Графский берег Намского, Чычымах Таттинского, Русское Устье Аллаиховского улусов.

В 2016 году проведены капитальные ремонты в 43 объектах 33 медицинских организаций, закуплено медицинское оборудование.

Задачи на 2017 год:

1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию Республиканского Перинатального центра на 130 коек в г. Якутске.

2. Реализация приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации в Республике Саха (Якутия)».

3. Реализация Указов Главы Республики Саха (Якутия) «О мерах по совершенствованию высокотехнологичных видов медицинской помощи и инновационных методов лечения в Республике Саха (Якутия)» и «О мерах по улучшению медицинского обслуживания и совершенствованию качества медицинской помощи в Республике Саха (Якутия)».