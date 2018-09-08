Минздрав решил судьбу выборов в Борогонском округе

Вчера SakhaLife сообщал о том, что кандидат в Ил Тумэн Аркадий АЛЕКСЕЕВ, выдвинутый партией «Справедливая Россия» по Борогонскому округу, подал заявление о том, чтобы снять свою кандидатуру в связи с состоянием здоровья.

Удовлетворение его заявления значило бы отмену выборов в этом округе. Ведь Верховный суд России отказал в иске Андрей ПУХОВУ, баллотирующемуся по этому же округу. В таком случае, остался бы единственный кандидат – Александр ЖИРКОВ, действующий спикер Ил Тумэна.

Борогонская окружная избирательная комиссия направила запрос в Минздрав республики, чтоб выяснить состояние здоровья кандидата Алексеева, действительно ли оно является основанием для выбытия его с выборов.

Минздрав высказал свое мнение.

«Листок нетрудоспособности не является свидетельством наличия тяжелой болезни, стойкого расстройства здоровья».

Документ подписан и.о. министра здравоохранения республики О.А. ПРИПУЗОВЫМ.

На основании этого документа Борогонская ОИК приняла решение отказать Аркадию Алексееву в его заявлении.

Таким образом, 9 сентября выборы в Борогонском округе состоятся, так как в наличии два кандидата – Аркадий АЛЕКСЕЕВ и Александр ЖИРКОВ.