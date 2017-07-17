Минздрав рекомендует: Используйте средства защиты от дыма. При недомогании обратитесь к врачу

Устоявшаяся жара, отсутствие дождей и человеческий фактор привели к масштабным пожарам близ г. Якутска и окраин. Последние два дня задымленность усилилась. Минздрав Якутии озвучил спасительные рекомендации и перевел поликлиники и экстренные службы в усиленный режим работы.

Чтобы защититься от дыма лесных пожаров и свести к минимуму потери для здоровья, Минздрав Якутии рекомендует горожанам соблюдать несколько простых правил:

Как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в часы максимального задымления.

Рекомендуется обильное питье до 2 -3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов необходимо употреблять минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, соки. Исключить газированные напитки.

Необходимо ограничить физические нагрузки.

Держать окна и двери плотно закрытыми.

При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять, а оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью. В первую очередь это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, аллергическими заболеваниями.

Проводить в помещениях ежедневные влажные уборки.

Несколько раз в день принимать душ. Промывать нос и горло.

Исключить из питания жирную пищу. Употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам.

Не принимать алкогольные напитки и пиво, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

В случае возникновения симптомов отравления дымом (замедленная спутанная речь, сердцебиение, нарушение дыхания, кашель, сильное сердцебиение, головная боль и рассеянность, повышение артериального давления) необходимо обратиться к медицинским работникам.

Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется:

измерять артериальное давление не менее 2 раз в день;

при устойчивой артериальной гипертензии обратиться к врачу;

иметь при себе рекомендованные лечащим врачом лекарственные препараты.

измерять артериальное давление не менее 2 раз в день; при устойчивой артериальной гипертензии обратиться к врачу; иметь при себе рекомендованные лечащим врачом лекарственные препараты. При наличии других хронических заболеваний строго выполнять назначения, рекомендованные медицинскими работниками.