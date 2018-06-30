Минздрав проведет служебную проверку по факту гибели ребенка в инфекционной больнице

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) организована ведомственная проверка по факту смерти малолетней Д. в ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница». Информация о результатах ведомственной проверки будет предоставлена. Источник: ПС МЗ РС(Я)

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