Минздрав проведет служебную проверку по факту гибели ребенка в инфекционной больнице

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) организована ведомственная проверка по факту смерти малолетней Д. в ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница». Информация о результатах ведомственной проверки будет предоставлена.
Источник: ПС МЗ РС(Я)
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