Минздрав: Пострадавшего при пожаре на нефтебазе ГУП «ЖКХ РС(Я)» в Жилинде перевезут в Нюрбу

SakhaLife сообщал со ссылкой на свой источник о том, что 20 августа в селе Жилинда Оленекского улуса произошло возгорание бензовоза ЗИЛ-131. Происшествие случилось при сливе газоконденсатного топлива с емкости на нефтебазе ГУП «ЖКХ РС (Я)».
В результате возгорания огнем уничтожен бензовоз и емкость на 25 кубических метров. Лишь благодаря оперативным действиям персонала нефтебазы огонь не распространился по складу топлива.
Сообщается, что при пожаре пострадал водитель 1979 г.р.
За комментариями редакция обратились в министерство здравоохранения республики. Выяснилось, что пострадавший пока будет перевезен вертолетом санавиации из Жилинды в Нюрбу.
20 августа 2018 гола в Оленекском районе в п. Жилинда примерно в 16 часов в результате взрыва бензовоза пострадал водитель. По предварительным данным, у пострадавшего глубокие термические ожоги. В условиях медицинской организации в ближайшем населенном пункте начато лечение. В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Оленекском районе, эвакуация пациента была отсрочена до утра 21 августа.
21 августа с появлением благоприятных метеоусловий для осуществления вылета воздушного судна, в 09.26 вылетел санрейс из г. Нюрба за пациентом для дальнейшей госпитализации в Нюрбинскую ЦРБ для достижения стабилизации состояния пациента и возможности дальнейшей эвакуации в Республиканскую больницу №2 – Центр экстренной медицинской помощи в Якутске, сообщили в Минздраве республики.