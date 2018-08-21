Минздрав: Пострадавшего при пожаре на нефтебазе ГУП «ЖКХ РС(Я)» в Жилинде перевезут в Нюрбу

SakhaLife сообщал со ссылкой на свой источник о том, что 20 августа в селе Жилинда Оленекского улуса произошло возгорание бензовоза ЗИЛ-131. Происшествие случилось при сливе газоконденсатного топлива с емкости на нефтебазе ГУП «ЖКХ РС (Я)».

В результате возгорания огнем уничтожен бензовоз и емкость на 25 кубических метров. Лишь благодаря оперативным действиям персонала нефтебазы огонь не распространился по складу топлива.

Сообщается, что при пожаре пострадал водитель 1979 г.р.

За комментариями редакция обратились в министерство здравоохранения республики. Выяснилось, что пострадавший пока будет перевезен вертолетом санавиации из Жилинды в Нюрбу.