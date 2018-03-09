Минздрав: Пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, нет

Минздрав Якутии опровергнул ранее опубликованную Следственным комитетом информацию о том, что среди пострадавших в ДТП на Вилюйской ФАД есть больной в крайне тяжелом состоянии.

9 марта, десять пострадавших в ДТП на 143-м километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй» были оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в центральную районную больницу Горного района.

Пятеро пострадавших, в том числе семилетний ребёнок, после осмотра врачом были отпущены домой. Один пациент скончался в отделении скорой медицинской помощи.

В настоящее время четверо пациентов находятся под наблюдением в хирургическом отделении Горной ЦРБ, диагностированы ушибы, переломы, закрытые черепно- мозговые травмы. Состояние одного пациента оценивается как средней тяжести. После перевода пострадавших в хирургическое отделение, была проведена телемедицинская консультация с врачами — реаниматологами города Якутска, по итогам которой врачебным консилиумом было принято решение оставить больных под наблюдением в Горной ЦРБ.

Пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, нет.

Министерство здравоохранения РС(Я) контролирует состояние больных.