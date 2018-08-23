Минздрав о лечении пациентки с высокозатратной нозолгией муковисцидоз

В Федеральном регистре пациентов 7 высокозатратных нозологий с заболеванием «Муковисцидоз», в Республике Саха (Якутия) зарегистрировано 14 пациентов. Из них в г. Якутске — 8 , в районах республики — 6 пациентов.

По данной нозологии Министерством здравоохранения РФ централизованно закупается и поставляется лекарственный препарат Пульмозим, р-р для ингаляций.

Ребенок – инвалид К.П., 2002 года рождения, с 2011 года находится на диспансерном наблюдении в Ленской ЦРБ. Обеспечивается льготными лекарственными препаратами для получения муколитической, антибактериальной и ферментной терапии. С 2012 года по настоящее время, сумма выписанных и обслуженных льготных рецептов для лечения К.П. составила 8,96 млн. рублей (в том числе в 2018 году – более 2,2 млн. рублей).

В мае 2018 года консилиум врачей ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» рекомендовал пациентке лекарственные препараты Кайстон (ингаляции) и Колистин (для инъекций), которые не зарегистрированы в обращении на территории РФ. Для закупки указанных препаратов дополнительно требуются финансовые средства в размере 4,5 млн. рублей ежегодно, которые не заложены в бюджет.

Министерством здравоохранения РС (Я) было направлено письмо в Министерство финансов РС (Я) о выделении дополнительного финансировании для оказания адресной помощи ребенку-инвалиду К. П. Министерство финансов РС (Я) отказало в дополнительном финансировании.

В настоящее время К.П. находится в детском отделении Национального центра медицины, все необходимое лечение в соответствии со стандартами медицинской помощи получает, отмечается положительная динамика.

Планируется направление на дальнейшее лечение в г. Москву.