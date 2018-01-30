Минздрав информирует о состоянии пострадавших в ДТП на трассе «Вилюй»

Информируем о состоянии пострадавших 27 января в ДТП на федеральной дороге «Вилюй»

Министерство здравоохранения РС (Я) сообщает об улучшении состояния двоих пострадавших 27 января в ДТП на федеральной автодороге «Вилюй». Состояние двоих пациентов Мирнинской ЦРБ оценивается как средней степени тяжести, отмечается положительная динамика.

Третий пациент переведен для дальнейшего обследования в город Якутск, в Республиканскую больницу №2 – ЦЭМП. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я).

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