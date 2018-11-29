Минтруд Якутии про субсидированные авиабилеты для многодетных семей

Правительством РФ принято решение по расширению перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок с Дальнего Востока с 73 до 152 маршрутов и круглогодичному субсидированию авиаперевозок по этим маршрутам. Также субсидируемыми маршрутами смогут воспользоваться члены многодетных семей, сообщает министерство труда и социального развития Якутии.

По данным на 1 июля 2018 года, в Якутии 26 174 многодетные семьи, из которых с тремя детьми — 18 485, с четырьмя детьми — 4 666, с пятью и более — 3 023 семьи.

Заместитель министра труда и социального развития РС(Я) Елена Теплякова прокомментировала телеканалу ГТРК «Саха» недавно внесенные изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта.

«В целях обеспечения доступности воздушных перевозок по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении многодетные семьи включены в перечень пассажиров с правом на специальный тариф с круглогодичным периодом его действия. Настоящими правилами данная категория обозначена как „…лицо, имеющее удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации“. По закону республики многодетная семья — семья, имеющая трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет», — отметила заместитель министра.

В целях повышения социального статуса многодетных семей, выражения признания их заслуг в воспитании детей и за вклад в демографическое развитие республики указом президента РС(Я) учрежден нагрудный знак многодетным семьям. Выдача этого нагрудного знака и удостоверения определяет статус многодетной семьи республики, носит заявительный характер и оформляется на одного из родителей, подавших заявление в уполномоченный орган — управление социальной защиты населения и труда по месту проживания.

В настоящее время министерством разрабатываются соответствующие рекомендации в целях реализации прав обоих родителей, независимо от того, на чье имя оформлено удостоверение многодетной семьи.